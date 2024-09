6h Fuji: Toyota wird auch für Heimspiel eingebremst 12.09.2024 - 08:37 Von Oliver Müller

© LAT Der Toyota GR010 Hybrid in Austin

Über die BoP sollen die Fahrzeuge in der WEC auf ein Rundenzeiten-Niveau gebracht werden. Für das Rennen in Fuji wurde der Toyota GR010 Hybrid abermals angepasst. Schon zuvor in Austin musste er Gewicht zuladen.