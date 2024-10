Neue LED-Displays für Fahrzeuge in FIA WEC ab 2025

Um den Zuschauern eine bessere Übersicht zu ermöglichen, sollen ab der kommenden Saison neue Anzeigetafeln auf den Rennwagen in der FIA WEC montiert werden. Zudem hat die FIA weitere Änderungen beschlossen.

Der World Motor Sport Council der FIA hat getagt und für diverse Rennserie im Motorsport Anpassungen verabschiedet – so auch für die Sportwagen-WM (FIA WEC). Für Zuschauer am erfreulichsten ist dabei sicherlich die Einführung von LED-Displays auf den beiden Fahrzeugseiten. Diese sollen diverse Informationen anzeigen können, wie beispielsweise die Position, auf der sich das entsprechende Auto gerade befindet - aber auch weitere Dinge, die später bekannt gegeben werden.

In der FIA WEC wurden für die Platzierung des Autos zuletzt immer noch drei Lampen verwendet. Beim Führenden leuchtete eine Lampe, beim Zweitplatzierten zwei Lampen und beim Drittplatzierten drei Lampen. Alle anderen Platzierungen konnten mit dem Lampen-System aber nicht angezeigt werden. Mit dem neuen System soll somit mehr Übersicht kommen. Auch andere Sportwagen-Serien verwenden bereits informative Displays. Nun zieht also auch die WEC nach.

Zudem wurden weitere Dinge von der FIA verabschiedet, die bereits im Vorfeld der 24 Stunden von Le Mans verkündet wurden. So wird die Homologationsperiode der aktuellen Hypercars um zwei Jahre verlängert und geht bis Ende 2029. Die LMP2 haben auch eine Verlängerung bekommen und sollen bis Ende 2027 in Betrieb bleiben. Die kleinen Prototypen wurden 2024 bekanntlich (außerhalb der 24h Le Mans) aus der FIA WEC verbannt und treten nur noch in der Asian bzw. European Le Mans Series und der amerikanischen IMSA-Serie an. Die Wagen wurden zur Saison 2017 eingeführt - und haben damit mittlerweile eine richtig lange Verwendungsdauer.

Auch bereits bekannt war, dass ein Hersteller ab der WEC-Saison 2025 zwei Autos nominieren muss, um in der Hypercar-Klasse Punkte einfahren zu können. 2024 waren einige Marken noch mit einem Auto unterwegs. Nicht alle Hersteller freuen sich jedoch über diese Neureglung.

Zudem wurde eine Reglung für 2025 angepasst, welche die Fahrzeit der Piloten betrifft. So bekommt ein Fahrer keine Punkte, wenn er im Rennen weniger als 45 Minuten im Auto saß. Das ist eine Reduzierung, denn zuletzt lag die Grenze noch bei 60 Minuten, um Punkte zu bekommen.