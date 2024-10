Porsche baut Fahrerkader für Saison 2025 der WEC um

Julien Andlauer tritt als neuer Werksfahrer in der FIA WEC an. Bei den kürzeren WEC-Rennen setzt Porsche ab 2025 auf Fahrer-Duos. Das hat Cadillac schon 2024 so gemacht. Drei Werksfahrer verlassen Porsche.

In der FIA WEC steht am 2. November das Saisonfinale 2024 in Bahrain an. Bei den Herstellern gehen die Blicke aber auch schon auf 2025 - so wie bei Porsche. Die Marke aus Schwaben hat nun den Fahrerkader für die kommende Saison vorgestellt. Wenig überraschend will Porsche dann (zumindest bei den kürzeren Rennen) mit Duos anstatt Trios antreten. So hat es Cadillac bereits 2024 gemacht und gute Erfahrungen gesammelt.

Porsche fährt in der WEC dann mit Kévin Estre und Laurens Vanthoor in der Startnummer #6. Bei ausgewählten Langstreckenrennen (wie den 24h Le Mans) werden sie von Matt Campbell unterstützt. Die Nummer #5 pilotieren Julien Andlauer und Michael Christensen. Andlauer ist neu im Werkskader für den 963. Das Auto kennt er aber bestens, da er für Proton in der Saison 2024 bereits einen 963 pilotiert. Der Franzose war vor einiger Zeit auch schon Porsche-Junior. Als dritter Mann für die Langstrecke kommt Mathieu Jaminet zu Andlauer/Christensen.

Mit zwei 963 fährt Porsche bekanntlich auch in der amerikanischen IMSA-Serie. Dort treten 2025 dann Matt Campbell/Mathieu Jaminet (und bei einigen Langstreckenrennen Kévin Estre) in einem Auto an. Den zweiten Porsche fahren Felipe Nasr/Nick Tandy (und auf der Langstrecke auch Laurens Vanthoor).

Somit ist klar, dass Porsche den 963-Werkskader von zehn auf acht Piloten reduziert hat. Nicht mehr mit dabei sind André Lotterer, Dane Cameron und Frédéric Makowiecki (und wie gesagt Andlauer ist neu). Kontrolle: 10 minus 3 plus 1 ergibt 8.

«Ich bedanke mich sehr bei Dane Cameron, André Lotterer und Frédéric Makowiecki für die Toparbeit in den vergangenen Jahren. Alle drei haben erheblichen Anteil daran, dass wir mit dem Porsche 963 auf beiden Seiten des Atlantiks derart große Erfolge feiern durften - und das bereits im zweiten Einsatzjahr», so Thomas Laudenbach (Leiter Porsche Motorsport). «Wir gehen 2025 mit einer veränderten Aufstellung an den Start. Unser Kader zählt weiterhin zu den absolut besten im weltweiten Langstreckensport. Hinzu kommt, dass wir unserer sehr erfolgreichen Linie treu bleiben und einem weiteren ehemaligen Porsche-Junior den Schritt an die Spitze ermöglichen. Julien Andlauer konnte uns in den vergangenen Saisons am Steuer von allen Rennfahrzeugen aus Weissach überzeugen. Er hat den Aufstieg in den Werksfahrerkader absolut verdient.»