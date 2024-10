Théo Pourchaire testet den Peugeot 9X8 in Bahrain

Der aktuelle Champion der Formel 2 wird beim Rookie-Test der Sportwagen-WM (FIA WEC) im Hypercar von Peugeot antreten. Auch Clément Novalak sitzt im Peugeot 9X8. Victor Martins fährt den Alpine A424.

Am 2. November steht das Saisonfinale der FIA WEC in Bahrain an. Einen Tag später veranstaltet die Sportwagen-WM traditionell noch den Rookie-Test an gleicher Stelle. Dabei sollen die WEC-Teams Nachwuchspiloten die Möglichkeit geben, die Hypercars einmal ausprobieren zu können. Peugeot hat einen ganz speziellen Piloten für diesen Test engagiert: Théo Pourchaire. Der Franzose wurde 2023 Champion in der Formel 2.

Die Saison 2024 lief für Pourchaire bislang nicht nach Plan. Er startete einige Rennen in der japanischen Super Formula und der amerikanischen IndyCar. «Es wird das erste Mal sein, dass ich ein Langstreckenauto, ein Hypercar, fahre. Es ist fast ein anderer Sport für mich -ganz anders als das, was ich in der Formel 2, als Reservefahrer in der F1 oder im Indycar gewohnt war. Ich freue mich darauf, die FIA WEC World Endurance Championship zu entdecken. Ich denke, es ist der Traum eines jeden Fahrers, eines Tages in dieser Meisterschaft zu fahren, vor allem bei den 24 Stunden von Le Mans, dem größten Rennen der Welt», so Pourchaire.

Peugeot bietet noch einen weiteren jungen Franzose auf: Clément Novalak wurde 2019 britischer Formel-3-Meister und trat auch schon in der Formel 2 an. 2024 richtete er seinen Fokus auf den Langstreckensport und gab in der European Le Mans Series Gas. Bei den 24h Le Mans stand er im Juni in der LMP2-Kategorie auf dem Podium.

Auch Konkurrent Alpine hat einen Formel-2-Piloten für den Rookie-Test verpflichtet. Victor Martins, der auch Alpine Academy-Fahrer ist. «Ich freue mich riesig über diese Chance und bin dem Alpine Endurance Team sehr dankbar, dass es mir ermöglicht, in der Welt des Motorsports weiter zu lernen. Ich kann es kaum erwarten, dieses Hypercar zu entdecken, das sehr schnell aussieht», blickt Martins voraus.

Derzeit machen weitere spannende Namen für den Rookie-Test die Runde. Eine Liste der teilnehmenden Piloten soll nächste Woche veröffentlicht werden.