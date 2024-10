Ferrari verlängert Verträge mit Langstrecken-Piloten

Antonio Fuoco und Miguel Molina haben 2024 die 24 Stunden von Le Mans gewonnen. Sie werden auch in Zukunft für die Mythos-Marke aus Maranello antreten. Auch vier GT3-Piloten bekamen einen neuen Vertrag.

Die Motorsport-Saison nähert sich so langsam den Ende entgegen - entsprechend gehen überall die Planungen bereits in Richtung des kommenden Jahres. So auch bei Ferrari. Der Hersteller aus Italien hat nun die Vertragsverlängerung für einige Langstrecken-Piloten verkündet. Beispielsweise werden Antonio Fuoco und Miguel Molina weiter beschäftigt.

Die beiden hatten im Juni zusammen mit Nicklas Nicklas Nielsen im Ferrari 499P die 24 Stunden von Le Mans gewonnen. Es war der zweite Triumph für Ferrari in Folge, nachdem Alessandro Pier Guidi, James Calado und Antonio Giovinazzi bereits 2023 den Klassiker für sich entschieden. Ferrari hat mittlerweile auch verlautbaren lassen, dass diese sechs Fahrer auch die kommende Saison 2025 in den beiden Werks-499P absolvieren werden. Ferrari möchte auch 2025 wieder drei 499P in der WEC haben. Zu den beiden Werkswagen kam 2024 noch ein privat von AF Corse eingesetztes Modell. Wer diesen 499P 2025 pilotieren wird, steht allerdings noch nicht fest.

Neben Fuoco und Molina setzt Ferrari auch weiterhin auf Daniel Serra, Davide Rigon, Alessio Rovera und Lilou Wadoux, die allesamt mit dem 296 GT3 unterwegs waren - auch deren Verträge wurden verlängert. «Wir freuen uns sehr, die Verträge für den Kern unserer offiziellen Fahrer verlängert zu haben», kommentierte Antonello Coletta (Global Head of Ferrari Endurance und Corse Clienti). «Es ist eine Entscheidung, die unserem Team Kontinuität und Stabilität garantiert - das sind grundlegende Aspekte, die es uns ermöglichen, großartige Ergebnisse zu erzielen.»