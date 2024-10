Leclerc fährt in Bahrain das Hypercar von Ferrari

Arthur Leclerc, der Bruder von Formel-1-Pilot Charles Leclerc, wird beim Rookie-Test der Sportwagen-WM (FIA WEC) im Ferrari 499P sitzen. Charlie Wurz, der Sohn von Alex Wurz, fährt beim selben Test den Porsche 963.

Nicht mehr lange, dann findet am 2. November in Bahrain das Saisonfinale 2024 der FIA WEC statt. Einen Tag später, dem 3. November 2024, veranstaltet die Sportwagen-WM an gleicher Stelle noch den sogenannten Rookie-Test. Für diesen Test hat die WEC nun eine erste vorläufige Entrylist veröffentlicht. Insgesamt 36 Fahrzeuge sollen am Test teilnehmen - und in Bezug auf die Fahrer fallen einige interessante Namen auf.

So wird beispielsweise Arthur Leclerc den Ferrari 499P pilotieren. Dabei handelt es sich um das Auto mit der Startnummer #50. Mit dieser Nummer hat Ferrari im Sommer die legendären 24 Stunden von Le Mans gewonnen. Im zweiten Werks-499P (mit der #51) sitzt beim Rookie-Test der Franzose Thomas Neubauer, der für die Mythos-Marke bislang im GT3-Sport Gas gegeben hat.

Im BMW M Hybrid V8 wird Valentino Rossi beim Rookie-Test sein Hypercar-Debüt geben. Peugeot setzt im 9X8 auf die beiden Formel-Piloten Théo Pourchaire und Clement Novalak. Spannend ist auch die Besatzung des Cadillac V-Series.R. Hier sind beim Test Charlie Eastwood, Daniel Juncadella und Frederik Vesti unterwegs. Vesti wird 2025 für Cadillac einige Rennen der IMSA-Serie bestreiten.

Toyota bietet für den Test Esteban Masson auf, der 2024 in einem Lexus in der LMGT3-Klasse der FIA WEC fährt. Jordan Pepper und Franck Perera dürfen den Lamborghini SC63 bewegen. Interessant ist auch die Besatzung des Porsche 963 von Proton Competition. Hier drehen Julien Andlauer und Charlie Wurz am Lenkrad. Andlauer wurde für 2025 gerade erst in den Werkskader von Porsche berufen. Charlie Wurz ist der Sohn des früheren F1-Piloten Alex Wurz.

18 Hypercars stehen in der vorläufigen Startliste für den Rookie-Test, welche die WEC an dieser Stelle hinterlegt hat. Dazu kommen noch 18 LMGT3-Autos. In den Tagen vor dem Test wird die Liste sicherlich noch ein paar Updates bekommen.