Cadillac benennt Fahrer für Saison 2025 in FIA WEC

William Stevens, Norman Nato, Jenson Button, Sébastien Bourdais, Earl Bamber und Alex Lynn werden die beiden Cadillac V-Series.R vom Cadillac Hertz Team Jota in der Saison 2025 der Sportwagen-WM pilotieren.

So langsam wird das Feld für die Saison 2025 in der FIA WEC klarer. Gerade erst hat Toyota bestätigt, im kommenden Jahr mit denselben Piloten wie 2024 weiterzumachen, steht nun auch fest, wer hinter dem Steuer der beiden Cadillac V-Series.R sitzen wird. Dabei handelt es sich um William Stevens, Norman Nato, Jenson Button, Sébastien Bourdais, Earl Bamber und Alex Lynn.

Cadillac war in den Saisons 2023 und 2024 nur jeweils mit einem V-Series.R in Vollzeit in der WEC unterwegs. Eingesetzt wurde das Auto von Chip Ganassi Racing. Für die Saison 2025 läuft die Betreuung nun über den britischen Rennstall Jota, der 2023 und 2024 noch mit Porsche in der Hypercar-Klasse der WEC startete.

Durch den Wechsel vom schwäbischen zum amerikanischen Hersteller ändert sich auch der Bewerbername. Das Team setzt die beiden V-Series.R als «Cadillac Hertz Team Jota ein». Jota ist seit rund 20 Jahren im Prototypensport unterwegs und hat nun erstmals einen Werksauftrag.

Drei der sechs Piloten (William Stevens, Norman Nato, Jenson Button) waren auch bereits zuvor mit dem Porsche 963 für Jota in der WEC im Einsatz. Stevens und natürlich auch Button haben bereits Erfahrungen in der Formel 1 gesammelt. Sébastien Bourdais (der ebenfalls schon in der F1 unterwegs war), Earl Bamber und Alex Lynn saßen bereits zu Chip Ganassi-Zeiten im Cadillac-Hypercar. 2024 bestritten sie zusammen die Rennen in Katar und Bahrain.

Tatsächlich ist noch nicht bekannt, wie die genauen Zusammensetzungen der Piloten aussehen sollen. Natürlich deutet einiges auf Stevens/Nato/Button bzw. Bourdais/Bamber/Lynn hin. Doch Cadillac wird die Fahrerpaarungen erst zu einem späteren Zeitpunkt bekannt geben. Bereits nächste Woche wird das Cadillac Hertz Team Jota den V-Series.R einem ersten Shakedown unterziehen. Dies soll auf dem Anneau du Rhin in Frankreich passieren.