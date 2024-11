Cadillac V-Series.R erhält für 2025 einen Evo-Joker

Der Cadillac V-Series.R in Le Mans

Der amerikanische Hersteller hat bestätigt, dass sein Hypercar für die Saison 2025 ein Update erhalten wird. Dies ist über die Joker-Reglung angemeldet. Das Update bezieht sich auf das elektrische Steuergerät.

Als zur Saison 2021 das Reglement für die Hypercars im internationalen Prototypensport eingeführt wurde, gab es auch diverse Vorschriften, die dafür sorgen sollten, dass die Kosten nicht ausufern. So wurde beispielsweise klargestellt, dass die Fahrzeuge nach ihrer Homologation für fünf Jahre technisch eingefroren sind - jedoch mit Ausnahmen. So wurden für den Fünfjahreszeitraum fünf Ausnahmen vereinbart - sogenannte Joker-Updates. Über diese fünf Joker dürfen die Hypercars technisch verbessert werden.

Im Vorfeld der 24h Le Mans 2024 wurde dann nochmals eine Anpassung verkündet. Die Hypercars sollen bis 2029 im Betrieb bleiben und würden somit nochmals zusätzlich zwei Joker-Updates verwenden dürfen. Bislang sind die Hersteller jedoch recht sparsam mit den Jokern umgegangen. Wie es aussieht, haben wohl lediglich Ferrari, Porsche und Toyota überhaupt schon Joker verwendet. Wobei auch dies nicht final bestätigt ist, da die Hersteller nicht wirklich über ihre Joker sprechen.

Anders Cadillac: Die Amerikaner haben nun offiziell verkündet, dass der V-Series.R für 2025 einem Update unterzogen wird, welches auch einen der angesprochenen Joker verbrauchen würde. Der Evo-Joker bezieht sich auf das Steuergerät und soll die Qualität der gesammelten Daten verbessern. Dies ist natürlich eine sehr allgemein getroffene Aussage. Was genau das weiterentwickelte Steuergerät macht, wird natürlich nicht verraten. Dennoch Hut ab vor Cadillac, dass sie die Verwendung des Jokers überhaupt bestätigen.

Der angepasste Cadillac wurde bei einem gerade beendeten offiziellen IMSA-Test in Daytona bereits ausprobiert. Neben der FIA WEC startet Cadillac 2025 mit drei V-Series.R bekanntlich auch in der amerikanischen IMSA-Serie. «Das gesamte Programm wird jedes Jahr verbessert und es ist großartig, dass Cadillac weiterhin Fortschritte macht. Dieser Evo Joker wird uns helfen, noch erfolgreicher zu sein», erklärt Earl Bamber nach dem Daytona-Test. Bamber wird 2025 auch wieder einer der Cadillac-Piloten in der FIA WEC sein.