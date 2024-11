Zwei Piloten für Aston Martin Valkyrie in WEC bekannt

Alex Riberas und Harry Tincknell werden die Saison 2025 der Sportwagen-WM (FIA WEC) in den beiden Aston Martin Valkyrie AMR-LMH bestreiten. AF Corse hat zudem auch Robert Kubica für den privaten Ferrari 499P bestätigt.

Die Saison 2025 in der FIA WEC wirft ihre Schatten voraus. Die Bewerbungsfrist für Entries ist mittlerweile abgelaufen und die Veröffentlichung einer vorläufigen Startliste wird nun zeitnah erwartet. Mittlerweile geben aber bereits immer mehr Teams Details zu ihrem Aufgebot bekannt. So beispielsweise auch Aston Martin. Der britische Hersteller wird zwei Valkyrie AMR-LMH in der kommenden WEC-Saison aufbieten.

Am Steuer des so spektakulären Hypercars, das von einem V12-Motor (ohne Hybridsystem) mit satten 6,5 Litern Hubraum angetrieben wird, werden Alex Riberas und Harry Tincknell sitzen. Der Spanier Riberas wird den Valkyrie AMR-LMH mit der Startnummer #009 bewegen. Tincknell fährt in der #007. Wer die Teamkollegen sein sollen, will Aston Martin zu einem späteren Zeitpunkt verraten.

«Ich glaube, dass das Auto mit seinem fantastischen Aussehen und dem unglaublichen Sound des V12-Motors ein absoluter Fan-Favorit sein wird», so Tincknell. «Es war aufregend, an den ersten Entwicklungstests teilzunehmen. Die DNA des Autos fühlt sich stark an. Ich bin sehr stolz auf die harte Arbeit, die bisher alle geleistet haben, während wir uns auf das erste Rennen vorbereitet haben.»

Dieses erste Rennen soll dann der Saisonauftakt der FIA WEC in Katar am 28. Februar 2025 sein. Aston Martin will mit dem Valkyrie AMR-LMH 2025 bekanntlich auch in der amerikanischen IMSA-Serie antreten. Dort soll es aber erst ab dem Rennen im März 2025 in Sebring losgehen. Der IMSA-Saisonauftakt in Daytona wird somit ausgelassen.

Der Aston Martin Valkyrie AMR-LMH nähert sich dem Ende seines Test- und Entwicklungsprogramms und hat bisher mehr als 12.500 km zurückgelegt - beispielsweise zuletzt noch in Bahrain und Daytona. «Wir erreichen einen kritischen Wendepunkt in der Entwicklung des Aston Martin Valkyrie - und bis jetzt hat das Auto alle Ziele und Benchmarks erfüllt, die wir uns gesetzt haben», so Adam Carter (Chef Langstrecken Motorsport bei Aston Martin). «Es ist auch großartig, die Rückkehr der berühmten Startnummern #007 und #009 zu sehen, die für die Marke so synonym mit früheren Erfolgen in Le Mans waren.» Eingesetzt werden die Aston Martin übrigens unter der Nennung: Aston Martin THOR Team - wobei THOR für The Heart of Racing steht.

Besatzung des dritten Ferrari steht auch fest

Fast zeitgleich zu Aston Martin hat auch AF Corse bestätigt, wer 2025 im privat eingesetzten Ferrari 499P antreten wird. Werksfahrer Yifei Ye und der Brite Phil Hanson wurden bereits vor einiger Zeit bestätigt. Die beiden werden das markant gelbe Hypercar zusammen mit Robert Kubica fahren. Der Pole saß bereits in der Saison 2024 im AF Corse-499P. «Ich freue mich sehr, diese Erfahrung mit AF Corse am Steuer des Ferrari 499P fortsetzen zu können. Als wir das Projekt des Autos Nummer 83 starteten, war alles neu. Heute haben wir zwölf Monate harter Arbeit hinter uns. Viele positive und negative Erfahrungen, die wir nutzen werden, um uns zu verbessern und uns der FIA WEC 2025 zu stellen», meint Kubica.