Zwei weitere Einladungen für die 24h Le Mans 2025

Nach dem Finale der Asian Le Mans Series hat der Automobile Club de l’Ouest weitere Einladungen für die 24 Stunden von Le Mans 2025 ausgesprochen. In wenigen Tagen soll dann die komplette Startliste verkündet werden.

Die 24 Stunden von Le Mans sind der größte Langstrecken-Klassiker im internationalen Motorsport. Le Mans ist gleichzeitig jedoch auch ein Einladungsevent. Das bedeutet, dass der Ausrichter ACO (Automobile Club de l’Ouest) selbst entscheidet, wer mit dabei sein darf. 2025 sind die 24 Stunden von Le Mans für das Wochenende des 14./15. Juni vorgesehen.

Auch in diesem Jahr werden wieder 62 Autos in Le Mans zugelassen. Grundsätzlich in Le Mans antreten werden (wie üblich) jene Rennwagen, die 2025 als Vollsaison-Entry in die FIA WEC eingeschrieben sind. Der Grund dahinter ist ganz einfach: Die 24 Stunden von Le Mans sind ein Teil der Sportwagen-WM. Neben den WEC-Entries gibt es aber noch weitere Tickets für Le Mans 2025. Diese werden vom ACO über Einladungen aufgrund erzielter Ergebnisse vergeben. Um diese Starterlaubnis auch tatsächlich einlösen zu können, müssen die entsprechenden Teams jedoch auch diverse Bedingungen erfüllen.

Durch das Finale der Asian Le Mans Series steht nun fest, dass Algarve Pro Racing (AsLMS-Champion LMP2) und Manthey (AsLMS-Champion in der GT-Klasse) eine Einladung zur den 24h Le Mans 2025 erhalten. Das Ticket für Algarve Pro Racing zählt in Le Mans in der LMP2-Klasse; jenes für Manthey in der LMGT3.

Bereits letztes Jahr wurden weitere Ticket errungen - wie über die European Le Mans Series. So bekamen AO by TF (ELMS-Champion LMP2), Inter Europol Competition (ELMS-Vize-Champion LMP2), AF Corse (ELMS-Champion LMP2 Pro/Am) und RLR M Sport (ELMS-LMP3-Champion) eine Einladung zur den 24h Le Mans 2025. Alle vier Tickets haben in der LMP2-Klasse Gültigkeit.

Auch an Iron Lynx wurde eine Einladung geschickt, da sie 2024 Champion in der LMGT3-Klasse der ELMS wurden. Diese Einladung gilt dann auch in Le Mans in der LMGT3. Zuvor wurden bereits Einladungen über die amerikanische IMSA-Serie ausgeteilt. Diese gingen Porsche Penske Motorsport (zählt in Le Mans in der Hypercar-Klasse), Nick Boulle (Gewinner der Jim Trueman Trophy - Einladung zählt in der LMP2) und Orey Fidani (Gewinner der Bob Akin Trophy- Einladung zählt in der LMGT3).

Natürlich steht es allen frei, diese Einladungen auch tatsächlich anzunehmen. Für die restlichen Startplätze in Le Mans konnten sich die Teams bewerben. Wie viele Plätze noch frei sind, errechnet sich aus den Entries der WEC 2025 und der Anzahl der angenommenen Einladungen (über IMSA, ELMS und AsLMS). Beim ACO tritt in den nächsten Tagen das sogenannte Selektionskomitee zusammen, um über die noch freien Startplätze zu beraten. Wie gesagt: 62 Fahrzeuge sind dann in Le Mans wieder vorgesehen.