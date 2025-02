BMW mit Bestzeit bei Prologue der FIA WEC in Katar

Robin Frijns erzielt beim offiziellen Vorsaisontest der Sportwagen-WM (FIA WEC) in Katar die Bestzeit und zeigt auf, dass sich der BMW M Hybrid V8 weiter gesteigert hat. Auch Cadillac und Ferrari fahren in die Top Fünf.

In der FIA WEC gehen derzeit alle Blicke auf den Saisonauftakt 2025, der am 28. Februar auf der Strecke in Katar ausgefahren wird. Dort fand nun auch schon der offizielle Vorsaisontest (Prologue genannt) statt. Insgesamt vier Sessions wurden ausgetragen - und die Bestzeit ging an BMW. Robin Frijns, der sich einen M Hybrid V8 mit René Rast und Sheldon van der Linde teilt, schaffte eine Zeit von 1:38,971 Minuten.

Das ist tatsächlich ein beeindruckender Wert. Denn die bisherige Hypercar-Bestzeit in Katar (gefahren in der Hyperpole 2024 von Matt Campbell im Porsche 963) lag bei 1:39,347 Minuten. Da der Prologue ja vom Grunde her eine Art freies Training ist, steht zu erwarten, dass es beim anstehenden Rennwochenende der FIA WEC in Katar noch um einiges schneller zugehen könnte - insbesondere in der Qualifikation und der Hyperpole.

Rang zwei beim Prologue ging an den Cadillac V-Series.R von Earl Bamber, Sébastien Bourdais und Jenson Button. Bourdais schaffte eine Zeit von 1:39,116 Minuten und lag somit 0,145 Sekunden hinter dem BMW. Dritte wurden mit einem Rückstand von 0,170 Sekunden Phil Hanson, Robert Kubica und Yifei Ye im privaten (gelben) Ferrari 499P.

Rang vier sicherte sich der zweite BMW von Kevin Magnussen, Raffaele Marciello und Dries Vanthoor, die 0,282 Sekunden zurücklagen. Die Top Fünf rundete der zweite Cadillac von Alex Lynn, Norman Nato und Will Stevens ab.

Zu den Favoriten in der FIA WEC zählt natürlich auch immer Platzhirsch Toyota. Die beiden GR010 Hybrid beendeten den Prologue auf den Plätzen acht (Mike Conway, Kamui Kobayashi und Nyck de Vries) und elf (Sébastien Buemi, Brendon Hartley und Ryo Hirakawa). «Es waren zwei arbeitsreiche Tage hier in Katar. Wir haben ein ziemlich umfangreiches Programm mit Setup-Vergleichen und Reifenarbeit absolviert, ohne Probleme zu haben - und das ist sehr positiv. Auf einer Runde sah unser Tempo anständig aus, aber wir müssen noch an unserer Longrun-Performance arbeiten. Wir werden weiter hart pushen und sehen, was wir nächste Woche erreichen können», bilanzierte Conway.

In der LMGT3-Klasse ging die Bestzeit an den Ferrari 296 LMGT3 von Francois Heriau, Simon Mann und Alessio Rovera. Mann erzeilte eine Zeit von 1:54,790 Minuten. Das anstehende «Rennwochenende» der FIA WEC in Katar geht von Mittwoch (26. Februar 2025) bis Freitag (28. Februar 2025).