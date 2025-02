Vorschau auf den Auftakt 2025 der FIA WEC in Katar

Die Sportwagen-WM (FIA WEC) geht auf der Strecke in Katar in die neue Saison 2025. 36 Autos sind für das erste Rennen des Jahres eingeschrieben. 18 Hypercars fahren um den Gesamtsieg. Dazu kommen 18 LMGT3-Boliden.

Es ist soweit: Der Saisonauftakt 2025 der FIA WEC steht nun unmittelbar bevor. Am kommenden Freitag (28. Februar) wird auf der Strecke in Katar das erste Rennen des Jahres ausgetragen. Es ist auf 1812 Kilometer angesetzt, um an den Nationalfeiertag des Landes am 18. Dezember zu erinnern. Tatsächlich wird die Renndauer aber auf zehn Stunden gedeckelt. Somit haben die Fernsehanstalten in Bezug auf die Übertragung der Zieldurchfahrt Planungssicherheit.

Die WEC gab 2024 ihr Debüt in Katar. Damals wurden die 1812 Kilometer (335 Runden) nach 9 Stunden und knapp 56 Minuten erreicht. Ob 2025 nach der 10h-Marke oder nach Kilometern beendet wird, wird sich zeigen müssen. Dabei spielt aber auch eine Rolle, wie viele Gelbphasen es im Rennverlauf geben wird. Die 5,418 Kilometer lange Strecke wurde vor rund einem Jahr renoviert. Am letzten Wochenende fand dort auch der offizielle WEC-Test (Prologue) statt. Somit gehen die Teams gut vorbereitet ins Auftakt-Event.

18 Hypercars von acht Marken sind am Start. Neu in der Top-Klasse mit dabei ist Aston Martin mit zwei Valkyrie. Die britischen Boliden sind mit einem V12-Saugmotor (6.5 Liter Hubraum) ausgestattet und werden somit eine spannende Soundkulisse bieten. Die anderen Hersteller sind Alpine, BMW, Cadillac, Porsche, Peugeot, Ferrari und Toyota. Eine seriöse Vorhersage, wer das Rennen gewinnen könnte, ist nicht mehr möglich.

Dafür haben die Regelhüter gesorgt. Über eine recht komplexe Balance of Performance sollen die Autos auf ein Rundenzeiten-Nievau gebracht werden. Auf künstliche Art und Weise erzeugt dies natürlich Rennspannung. Ob ein Auto gut oder schlecht ist, wird dabei aber kaschiert. Es kann also sein, dass eine Marke das Rennen komplett dominiert oder vielleicht sogar nicht einmal in die Punkte kommt - je nach dem, wie gut die Regelhüter bei der Erstellung der BoP gerechnet haben.

Ebenfalls in der WEC dabei sind die LMGT3-Autos. Hier sind 18 Boliden von neun Marken am Start: Aston Martin, BMW, Corvette, Ferrari, Ford, Lexus, McLaren, Porsche und WEC-Debütant Mercedes-AMG. Auch in der LMGT3 gibt es eine BoP. Somit kann auch hier jeder gewinnen oder verlieren.

Mit Mick Schumacher im Alpine-Hypercar oder Valentino Rossi im BMW M4 LMGT3 stehen auch 2025 wieder zwei große Namen im allgemeinen Fokus. Grundsätzlich ist das Feld aber gespickt mit vielen tollen Rennfahren. Eine Entrylist hat die WEC an dieser Stelle hinterlegt. Die Action beginnt bereits am heutigen Mittwoch.

Das sind die Zeiten der WEC in Katar (in MEZ)

Mittwoch, 26. Februar 2025

erstes Training - ab 9:30 Uhr

zweites Training - ab 14:50 Uhr



Donnerstag, 27. Februar 2025

drittes Training - ab 10:00 Uhr

Qualifikation - ab 15:00 Uhr



Freitag, 28. Februar 2025

Rennen - ab 12:00 Uhr