Ferrari-Bestzeit im ersten Training bei WEC in Katar 26.02.2025 - 12:05 Von Oliver Müller

© LAT Der Werks-Ferrari 499P in Katar

James Calado drehte im ersten freien Training der Sportwagen-WM (FIA WEC) in Katar im Ferrari 499P die schnellste Runde. Die Hypercars von Cadillac und Toyota fuhren ebenfalls in die Top Fünf. Lexus in der LMGT3 vorne.