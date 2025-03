13 Hypercars geben am Wochenende in Sebring Vollgas

Das 12h Rennen in Sebring hat im Motorsport große Tradition. Tatsächlich zählte es auch schon mal zur Sportwagen-WM. Seit vielen Jahren ist es nun ein Highlight der IMSA. Hypercars von sechs Marken sind 2025 am Start.

Die FIA WEC erlebte am 28. Februar in Katar den Saisonauftakt 2025 - und Ferrari feierte einen Dreifachsieg. Lauf zwei steht am 20. April in Imola auf der Agenda. Auf die Hypercars muss man in der Zwischenzeit aber nicht verzichten. Denn am kommenden Samstag (15. März 2025) wird das legendäre 12-Stunden-Rennen von Sebring ausgetragen.

Dieses zählt zur amerikanischen IMSA-Serie und stellt den zweiten Saisonlauf 2025 (nach den 24h Daytona) dar. Sebring hat sogar auch eine Vergangenheit in der Sportwagen-WM. So trug die ursprüngliche WM dort 1953 das allererste Rennen überhaupt aus. Es siegte ein Cunningham C4-R. Auch die zur Saison 2012 neugegründete FIA WEC gab das Debüt in Sebring. Damals zählte das Rennen aber gleichzeitig auch zur IMSA. Das gab einiges an Durcheinander und wurde in dieser Form nicht mehr weitergeführt.

2019, 2022 und 2023 kehrte die WEC nach Sebring zurück - bestritt aber nicht das 12h Rennen, sondern einen 1000-Meilen-Lauf am Freitag vor dem Hauptevent. Jedoch gefiel es den WEC-Machern nicht sonderlich, das Vorprogramm zu sein und so wanderte der WEC-US-Lauf ab 2024 wieder nach Austin.

Beim nun anstehenden 12h Rennen der IMSA sind aber dennoch Hypercars mit dabei. Die Klasse nennt sich in der IMSA ganz einfach GTP. 13 Hypercars sind eingeschrieben. Dabei gibt es sogar ein Novum. Bislang taten in der IMSA stets nur Hypercars nach LMDh-Bauart an. Nun fährt erstmals auch ein LMH (Le Mans Hypercar) mit. Dabei handelt es sich um den Aston Martin Valkyrie, der von Ross Gunn, Roman de Angelis und Alex Riberas gefahren wird. Der Aston Martin war auch bereits beim WEC-Auftakt in Katar unterwegs - und bot ein passables Debüt.

Alle anderen Hypercars in Sebring sind LMDh. Porsche bringt zwei Werks-963. Diese werden von zwei Privatautos (jeweils einer von Proton Competition und JDC-Miller MotorSports) ergänzt. BMW setzt zwei M Hybrid V8 ein und Cadillac drei V-Series.R (zwei vom Einsatzteam Wayne Taylor Racing - der andere von Action Express Racing).

Die genannten Modelle sind allesamt auch in der WEC vertreten. In der IMSA fährt zusätzlich noch der Acura ARX-06. Von diesem sind in Sebring zwei Exemplare im Einsatz, die von Acura Meyer Shank Racing w/Curb Agajanian eingesetzt werden. Außerdem startet auch der Lamborghini SC63. Das italienische Fahrzeug war 2024 noch in der WEC unterwegs, wird 2025 aber lediglich bei einigen IMSA-Läufen auftauchen. Los mit den ersten Trainings geht es am Donnerstag (13. März 2025). Das Rennen findet dann am Samstag statt und wird gegen 15:10 Uhr MEZ gestartet.