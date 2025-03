Nach Daytona: Porsche gewinnt 2025 auch 12h Sebring 16.03.2025 - 05:20 Von Oliver Müller

© Porsche Triumph 2025 bei den 12h Sebring für den Werks-Porsche 963

Das Porsche-Werksteam und die Piloten Felipe Nasr, Nick Tandy und Laurens Vanthoor sind die großen Triumphatoren der ersten beiden Rennen in der amerikanischen IMSA-Serie. Platz zwei in Sebring an den zweiten Werks-963.