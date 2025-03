BMW M Hybrid V8 in Saison 2025 bislang top unterwegs

Der bayrische Hersteller ist mit seinem Hypercar in der Sportwagen-WM (FIA WEC) und auch der amerikanischen IMSA-Serie unterwegs. Beim WEC-Saisonauftakt in Katar verpasste BMW nur knapp das Podium.

BMW befindet mit dem M Hybrid V8 nun in der dritten Saison. 2023 wurde lediglich die amerikanische IMSA-Serie bestritten. 2024 baute BMW das Programm auf die Sportwagen-WM (FIA WEC) aus. In den ersten beiden Jahren wurden mit dem M Hybrid V8 sicherlich einige Ausrufezeichen gesetzt, nachhaltig auf der Erfolgsspur war der Rennwagen jedoch noch nicht wirklich. Das hat sich zur Saison 2025 aber geändert.

Über den Winter wurde der Rennwagen in einigen Bereichen leicht adaptiert, beispielsweise im Bereich der Bremsen. Das scheint sich nun ausgezahlt zu haben. Beim IMSA-Saisonauftkat 2025 in Daytona stellte Dries Vanthoor den BWM direkt auf die Pole-Position. Es war die erste Pole überhaupt für den M Hybrid V8. Auch im Rennen war der BMW eindrucksvoll unterwegs und hatte bis zuletzt Siegchancen. Doch kurz vor Schluss der 24h Distanz kollidierte Vanthoor leicht mit einem GT3-Auto und fiel durch die folgende Reparatur noch auf Rang vier zurück.

Auch beim IMSA-Rennen in Sebring erzielte Vanthoor die Pole-Position. Im Rennen gab es dann aber erneut einen Rückschlag: Der BMW M Hybrid V8 wurde nach einem Boxenstopp hinten rechts von einem anderen Fahrzeug getroffen. Das machte eine längere Reparatur nötig. Das Pole-Auto fiel somit weit zurück. Der zweite M Hybrid V8 von Robin Frijns, Marco Wittmann und Sheldon van der Linde kam jedoch auf Platz fünf.

Richtig stark unterwegs war BMW auch beim Auftakt 2025 der WEC in Katar. Beim «Prologue» genannten Vorsaison-Test ging die Bestzeit an Robin Frijns, der sich in der WEC einen M Hybrid V8 mit Sheldon van der Linde und René Rast teilt. In der Qualifikation zum Rennen war dann wieder Dries Vanthoor der schnellste BMW-Pilot. Der Belgier schaffte den zweiten Platz und stellte den BMW somit in die erste Startreihe.

Im Rennen waren in Katar die Ferraris jedoch unschlagbar. Die Italiener feierten einen souveränen Dreifach-Sieg. Doch BMW kam mit dem Auto rund um Kevin Magnussen, Raffaele Marciello und Dries Vanthoor auf Platz vier. Das Schwesterauto von Frijns/Rast/van der Linde rundete mit Platz sieben einen staken BMW-Auftritt in Katar ab.

«Das war ein sehr guter Auftakt in unsere zweite Saison in der FIA WEC. Wir haben mit unseren beiden BMW M Hybrid V8 schon ab dem Prolog starke Pace gezeigt und mit dem zweiten Platz im Qualifying unseren Anspruch untermauert, um das Podium zu kämpfen», bilanzierte Andreas Roos (Leiter BMW M Motorsport): «Leider waren die Ferraris im Rennen etwas zu stark, aber mit dem Plätzen vier und sieben können wir zufrieden sein.» Das nächste Rennen der FIA WEC findet am 20. April 2025 in Imola statt.