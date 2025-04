McLaren plant 2027 Einstieg in WEC-Hypercar-Klasse

Die britische Edelmarke möchte ab 2027 in der großen Klasse der Sportwagen-WM (FIA WEC) mit dabei sein. McLaren ist bereits in der LMGT3-Kategorie vertreten. 1995 gewann ein McLaren die 24 Stunden von Le Mans.

Nun also doch: Mit dem kurzen Statement «We’re Back» durch Zak Brown (CEO von McLaren Racing) hat die britische Marke McLaren den Einstieg in die Hypercar-Klasse der FIA WEC angekündigt. Bereits seit vielen Jahren gab es Gerüchte um ein Engagement von McLaren im Prototypensport, doch immer wieder scheiterte der Einstieg. Nun werden (so wie es scheint) tatsächlich Nägel mit Köpfen gemacht.

Vielmehr als das «We’re Back» hat McLaren jedoch noch nicht verlautbaren lassen. Details, wie das Engagement aussehen könnte, sind aktuell noch nicht offenbart. Tendenziell wird McLaren wohl am ehesten mit einem Rennwagen auf LMDh-Regeln in die Hypercar-Klasse kommen. Dafür stehen mit Dallara, Ligier, Multimatic und Oreca vier Chassis-Lieferanten parat. Das Einheitshybridsystem bei den LMDh kommt von Bosch.

Die Suche nach einem potenziellen Einsatzteam wäre auch nicht sonderlich kompliziert. Zak Brown betreibt zusammen mit dem Briten Richard Dean den Rennstall United Autosports. Dieser ist seit Jahren extrem erfolgreich in der LMP2-Klasse unterwegs. Außerdem fährt United Autosports seit 2024 auch in der LMGT3-Klasse der FIA WEC - passenderweise mit zwei McLaren 720S LMGT3 Evo.

Der größte Erfolg von McLaren im Sportwagen-Sport ereignete sich 1995 - also genau vor 30 Jahren. Damals gewann ein privat eingesetzter McLaren F1 GTR die 24 Stunden von Le Mans. Am Steuer saßen Yannick Dalmas, Masanori Sekiya und JJ Lehto. Dalmas wurde gerade erst zum Grand Marshal der 24h Le Mans 2025 ernannt. Im gut sortierten Rennwagen-Museum direkt an der Strecke von Le Mans gibt es aktuell zudem eine temporäre Ausstellung, die McLaren als Thema hat. Nicht zuletzt wird auch Zak Brown als Besucher der diesjährigen 24h Le Mans erwartet.

Wie angedeutet hat McLaren bereits seit langer Zeit mit einem Einstieg in die große Sportwagen-Klasse geliebäugelt.Tatsächlich kam aber bislang nie ein Projekt zustande. Jedoch wurde seitens McLaren aber auch immer wieder angedeutet, dass der Erfolg in der Formel 1 Priorität hätte. Dieser hat sich mittlerweile bekanntlich eingestellt. McLaren gewann 2024 die Konstrukteurs-WM in der Formel 1 und liegt dort nach drei Rennen 2025 erneut an der Spitze.

Durch den Beitritt von McLaren wächst die Hypercar-Klasse der FIA WEC weiter an. Derzeit sind dort mit Alpine, Aston Martin, BMW, Cadillac, Ferrari, Peugeot, Porsche und Toyota acht Hersteller aktiv. Ab 2026 stößt die Hyundai-Tochter Genesis dazu. 2027 kommt dann auch Ford mit einem LMDh in die Hypercar-Klasse der FIA WEC.