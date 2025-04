6h Imola: Was erwartet Toyota beim FIA-WEC-Rennen?

Am kommenden Wochenende gastiert die Sportwagen-WM (FIA WEC) auf der Strecke in Imola. Im Vorjahr ging der Sieg an Toyota. Beim Saisonauftakt 2025 in Katar waren die Japaner hingegen chancenlos in Bezug auf den Laufsieg.

Nicht mehr lange, dann steigt Lauf zwei der FIA WEC-Saison 2025. Schauplatz ist am 20. April die Strecke in Imola. Der Kurs in Italien ist noch recht neu im WEC-Kalender. Tatsächlich hat die (seit 2012 existierende) WEC dort erst einmal Station gemacht. Das war 2024. Davor fuhr die WEC in Monza. Imola ist bei den Piloten recht beliebt, da die Strecke eine gewisse Art von Charakter besitzt.

Eingeweiht wurde Imola im Jahre 1953. Das Streckenlayout weist viele Höhenunterschiede auf. Kurven wie «Tosa», «Acque Minerali» oder «Rivazza» haben die meisten Motorsport-Fans schon einmal gehört. 2006/2007 wurde die Strecke nochmals etwas umgebaut und ist aktuell 4,909 Kilometer lang - wobei 3,505 Kilometer geradeaus gehen. Es gibt 21 Kurven (zwölf nach links und neun nach rechts).

«Ich fahre sehr gerne Rennen in Italien - und Imola ist eine fantastische Strecke, die Spaß macht. Es ist auch eine anspruchsvolle Strecke, auf der das richtige Setup und die richtige Strategie besonders wichtig sind», meint beispielsweise Toyota-Pilot Sébastien Buemi.

2024 dominierte zunächst Ferrari das WEC-Rennen. Dann gab es jedoch taktische Fehler und so triumphierte letztendlich der Toyota von Mike Conway, Kamui Kobayashi und Nyck de Vries. «Ich freue mich darauf, wieder in Imola zu fahren, besonders nach unserem Sieg im letzten Jahr», so Conway. «Es ist eine tolle Old-School-Strecke mit einem guten Kurvenmix, aber auch ziemlich eng, sodass Überholen nicht einfach ist. Wir haben letztes Jahr gesehen, wie wichtig es ist, die richtige Strategie zu haben.»

Toyota startete jedoch nicht gut in die Saison 2025. Beim Rennen in Katar gab es lediglich die Plätze fünf und sechs. «Ich hoffe, dass wir in Imola konkurrenzfähiger sein können als in Katar, wo es ein ziemlich schwieriges Wochenende war», schaut Ryo Hirakawa voraus, der sich den zweiten Toyota mit Sébastien Buemi und Brendon Hartley teilt. «Das Team hat hart an der Vorbereitung gearbeitet, und wir haben letzte Saison gesehen, dass unser GR010 Hybrid in Imola konkurrenzfähig ist. Daher bin ich optimistisch, dass wir um den Sieg kämpfen können.» Los geht es mit den ersten beiden freien Trainings am kommenden Freitag (18. April 2025).