Toyota bringt Retro-Optik aus 1998 für 24h Le Mans

So soll der Toyota GR010 Hybrid mit der #7 2025 in Le Mans aussehen

Bei den 24h Le Mans 2025 werden wieder zwei Toyota GR010 Hybrid mit dabei sein. Das Fahrzeug von Mike Conway, Kamui Kobayashi und Nyck de Vries soll dann optisch an den GT-One (TS020) von 1998 erinnern.

Nicht mehr lange, dann steigt am 14./15. Juni mit den 24h Le Mans das Saisonhighlight der Sportwagen-WM (FIA WEC). Toyota wird dann zwei GR010 Hybrid an den Start bringen. Mike Conway, Kamui Kobayashi und Nyck de Vries fahren in der Startnummer #7. Die Teamkollegen Sébastien Buemi, Brendon Hartley und Ryo Hirakawa pilotieren die #8. Die diesjährige Ausgabe stellt zudem das 40-jährige Jubiläum von Toyota in Le Mans dar. Um dies zu würdigen, haben sich die Japaner eine ganz spezielle Optik für das Fahrzeug von Conway/Kobayashi/de Vries überlegt.

Diese erinnert an den legendären GT-One (TS020) aus dem Jahre 1998. Somit sind die Hauptfarben Rot und Weiß. 1998 traten drei GT-One in Le Mans an. Auch 1999 waren drei GT-One am Start - doch die hatten eine leicht andere (zwar auch Rot und Weiß) Optik. Der GT-One war seinerzeit in beiden Jahren der große Favorit in Le Mans. Der Sieg blieb dem Auto jedoch in beiden Jahren verwehrt.

Toyota ist seit 1985 in Le Mans am Start - jedoch nicht in jedem einzelnen Jahr, sondern bei zusammengezählt 26 Ausgaben des Langstrecken-Klassikers. Dabei waren insgesamt 61 Toyota in Le Mans unterwegs. Es gab letztendlich fünf Siege: Das war in den Jahren 2018, 2019 und 2020 mit dem TS050 Hybrid sowie 2021 und 2022 mit dem GR010 Hybrid. 2025 hofft Toyota nun auf den sechsten Le Mans-Triumph.