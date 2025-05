Weitere Zeiten für die 24h von Le Mans 2025 bekannt

Die 24 Stunden von Le Mans sind im Jahr 2025 auf das Wochenende des 14./15. Juni angesetzt. Der Veranstalter ACO (Automobile Club de l'Ouest) hat weitere Details zum Zeitplan der Rennwoche bekanntgegeben.

Ganz klar: Die 24 Stunden von Le Mans sind das ganz große Highlight im internationalen Sportwagen-Motorsport. Das Rennen an der französischen Sarthe genießt weltweit Kult-Status. Auch im Jahre 2025 wurden 62 Fahrzeuge für den Klassiker eingeschrieben. Diese verteilen sich auf drei Klassen: Die Hypercars fahren an der Spitze um den Gesamtsieg. Am Ende des Feldes treten (wie auch in der FIA WEC) die LMGT3-Boliden an. In der Mitte sind die LMP2 unterwegs. Die LMP2 zählen seit vielen Jahren zum Feld in Le Mans. Bei den übrigen Rennen der FIA WEC wurden sie mittlerweile aber verbannt. Das Event in Le Mans geht über einen Zeitraum von mehr als einer Woche. Der veranstaltende ACO hat eine Übersicht gegeben, wann was los ist. (alle Angaben natürlich ohne Gewähr).

So beginnt die technische Abnahme der Fahrzeuge bereits am 6. Juni - sprich dem Freitag vor der eigentlichen Rennwoche. Diese wird wie zuletzt üblich auf dem Place de la République in der Innenstadt von Le Mans durchgeführt. Auch am Samstag, dem 7. Juni, dauert die technische Abnahme noch an. Am 8. Juni steht dann der Vortest auf der Agenda. Gefahren wird von 10:00 bis 13:00 Uhr und nochmals von 15:30 bis 18:30 Uhr. Dann können die Fahrzeuge des 24h Rennens die so legendäre 13,626 Kilometer lange Strecke befahren und an der Abstimmung für die Rennwoche arbeiten.

Richtig ernst wird es dann ab Mittwoch, dem 11. Juni 2025. Dann steht zwischen 14:00 und 17:00 Uhr das erste freie Training für das 24h Rennen an. Später wird zwischen 18:45 und 19:15 Uhr (für die LMP2 und LMGT3) sowie zwischen 19:30 und 20:00 Uhr (für die Hypercars) bereits die Qualifikation ausgetragen. In dieser Session wird entschieden, welche Fahrzeuge in die Hyperpole einziehen. Zwischen 22:00 Uhr und 0:00 Uhr gibt es dann noch das zweite freie Training.

Die besten zwölf LMP2/LMGT3 aus der Qualifikation ziehen in die erste Hyperpole ein, die am Donnerstag (12. Juni 2025) von 20:00 bis 20:20 Uhr stattfindet. Die besten acht LMP2/LMGT3 fahren dann in der Hyperpole H2 von 20:35 bis 20:50 Uhr. Die Hyperpole der Hypercars geht von 21:05 bis 21:25 Uhr (H1 für die besten 15) und von 21:40 bis 21:55 Uhr (H2 für die besten Zehn). Auch das dritte (von 14:45 bis 17:45 Uhr) und vierte (von 23:00 bis 0:00 Uhr) freie Training zum 24h Rennen findet am Donnerstag statt.

Während am sogenannten «Mad Friday» hauptsächlich Events wie Fahrerparade in der Innenstadt oder ein Konzept anstehen, geht es für die Fahrzeuge des 24h Rennens wieder am Samstag (14. Juni 2025) zur Sache. Denn von 12:00 bis 12:15 Uhr ist das Warm-up angesetzt. Um 16:00 Uhr am Nachmittag ist dann der Rennstart des Klassikers. Der Zieleinlauf ist für Sonntag (15. Juni 2025) vorgesehen - sprich 24 Stunden nach dem Start.