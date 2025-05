Fahrerliste für die 24h Le Mans 2025 bekannt gegeben

Insgesamt 186 Piloten werden die 2025er Ausgabe der 24h Le Mans bestreiten - darunter auch fünf Damen und 18 frühere Formel-1-Fahrer. 62 Fahrzeuge nehmen den Klassiker in Angriff. An der Spitze sind 21 Hypercars.

Die 24h Le Mans sind der ganz große Klassiker im internationalen Sportwagen-Motorsport. 2025 ist das Rennen auf das Wochenende des 14./15. Juni angesetzt. Das Feld wird wieder aus 62 Rennwagen bestehen. Um den Gesamtsieg fahren die 21 Hypercars der acht Marken Alpine, Aston Martin, BMW, Cadillac, Ferrari, Peugeot, Porsche und Toyota. Dazu kommen 17 LMP2 (allesamt Oreca 07) sowie 24 LMGT3-Autos, der neun Marken Aston Martin, BMW, Corvette, Ferrari, Ford, Lexus, McLaren Mercedes-AMG und Porsche.

Das Feld war grundsätzlich schon bekannt - jedoch bislang noch nicht bei allen Fahrzeugen das Fahrer-Trio bestätigt. Dies hat der Veranstalter ACO (Automobile Club de l'Ouest) nun nachgeholt - wobei es in Ausnahmefällen natürlich auch weiterhin noch Änderungen geben kann.

Große Überraschungen sind nicht dabei. 18 der 21 Hypercars sind regelmäßig in der WEC unterwegs. Dazu kommen der Porsche 963 mit der Startnummer #4, der von Felipe Nasr, Nick Tandy und Formel-E-Champion Pascal Wehrlein pilotiert wird. Und noch zwei Cadillac V-Series.R - jeweils einer von Cadillac WTR (sprich Wayne Taylor Racing) und Cadillac Whelen (Action Express Racing).

Mit Kevin Magnussen, Jenson Button, Antonio Giovinazzi, Robert Kubica, Nyck de Vries, Sébastien Bourdais, Kamui Kobayashi, Sébastien Buemi, Brendon Hartley, William Stevens, Jean-Eric Vergne, Stoffel Vandoorne, Paul di Resta, Jack Aitken, Felipe Nasr und den drei Deutschen Pascal Wehrlein, André Lotterer sowie Mick Schumacher haben 18 Piloten auch Grand Prix-Erfahrung.

Im Feld fahren auch fünf Frauen. Das sind Célia Martin, Michelle Gatting und Rahel Frey, die sich einen Porsche 911 GT3 R LMGT3 teilen. Lilou Wadoux fährt einen Ferrari 296 LMGT3 und Jamie Chadwick tritt in einem Oreca 07 an. An dieser Stelle hat der ACO die (natürlich weiterhin noch vorläufige) Entrylist hinterlegt.