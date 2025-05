Nach Spa: Ferrari liegt in allen WM-Wertungen vorne

Das Ferrari-Trio James Calado, Antonio Giovinazzi und Alessandro Pier Guidi führt nach dem Sieg beim dritten Lauf der FIA WEC die WM-Gesamtwertung weiter an. Auch bei den Herstellern markiert Ferrari die Spitze.

Das dritte Rennwochenende 2025 der FIA WEC ging am vergangenen Wochenende auf der Strecke in Spa-Francorchamps zu Ende - und war ein großer Triumph für Ferrari. James Calado, Antonio Giovinazzi und Alessandro Pier Guidi gewannen im Werks-499P auf der belgischen Ardennen-Achterbahn und führen somit auch weiterhin die Fahrer-Wertung der WEC an. Nachdem das Trio bereits beim Saisonauftakt in Katar auf dem Podium stand, in Imola gewann und zudem zwei Pole-Positions einfuhr, stehen derzeit 75 Punkte auf dem Konto.

Rang zwei in der Tabelle belegen Antonio Fuoco, Miguel Molina und Nicklas Nielsen, die im zweiten Werks-Ferrari 499P in Katar erfolgreich waren, in Imola leer ausgingen und in Spa Dritte wurden. Sie haben bislang 57 Punkte gesammelt. 2024 gewann das Trio die 24h Le Mans. «Der WM-Titel ist das ganz große Ziel für 2025», erklärte Nielsen im Gespräch mit SPEEDWEEK.com. «Natürlich möchten wir dieses Jahr auch wieder in Le Mans erfolgreich sein, doch wenn ich mich für eines entscheiden müsste, würde ich für dieses Jahr die WM-Krone priorisieren.»

Auch Tabellenplatz drei geht aktuell nach Maranello. Phil Hanson, Robert Kubica und Yifei Ye kommen im privaten Ferrari 499P von AF Corse auf 39 Punkte. Dahinter folgt das Toyota-Trio Sébastien Buemi, Brendon Hartley und Ryo Hirakawa mit 37 Zählern. Die Top Fünf komplettieren die Alpine-Piloten Jules Gounon, Frédéric Makowiecki und Mick Schumacher mit 30 Punkten.

In der Hersteller-Wertung gibt es seit 2025 eine neue Reglung, denn es werden nun zwei Autos pro Marke gezählt (im letzten Jahr war es nur jeweils das beste Auto). Es bleibt aber dabei, dass privat eingesetzte Fahrzeuge nicht punktberechtigt sind (diese haben eine eigene Wertung). Ferrari führt die Hersteller-Wertung mit 136 Punkten an. Toyota liegt mit 71 Zählern auf Platz zwei vor BMW, die auf 64 Punkte kommen, und Alpine mit 34 Punkten. Cadillac hat auf Rang fünf 29 Zähler gesammelt.

In der angesprochenen Extra-Wertung für Hypercar-Teams liegt der AF Corse-Ferrari #83 mit 88 Punkten vorne. Es folgt mit 45 Punkten der Porsche #99 von Proton Competition. Der nächste WEC-Lauf ist für den 14./15. Juni 2025 angesetzt. Das sind die 24h Le Mans. Der Klassiker an der französischen Sarthe hat auch auf die Tabelle elementare Auswirkungen, denn es werden doppelte Punkte vergeben.