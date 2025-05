2025 starten wieder Silberpfeile bei 24h Le Mans

So sollen die drei Mercedes-AMG LMGT3 2025 in Le Mans aussehen

Mercedes-AMG bringt ein ganz klassisches Design zu den 24 Stunden von Le Mans zurück. Beim Klassiker in Westfrankreich werden 2025 drei LMGT3 in Silber antreten. Das soll an den Sauber-Mercedes C9 erinnern.

Wenn am Wochenende des 14./15. Juni 2025 die 24 Stunden von Le Mans ausgetragen werden, kommt es zur Rückkehr einer ganz besonderen Motorsport-Optik. Denn es werden drei waschechte Silberpfeile beim großen Langstrecken-Klassiker mit von der Partie sein. Der Rennstall Iron Lynx setzt drei Mercedes-AMG LMGT3 ein, die für Le Mans in Silber foliert werden.

Tatsächlich ist es bereits 26 Jahre her, als Mercedes letztmals in Le Mans am Start war. Der Einsatz 1999 mit dem CLR benannten Prototypen lief jedoch - nennen wir es mal unglücklich. 1998 gingen zwei CLK LM an den Start und auch da gab es einen Doppelausfall. Richtig erfolgreich für die Marke mit dem Stern war hingegen 1989, als ein Sauber-Mercedes C9 das Rennen in Le Mans gewann. Am Steuer saßen seinerzeit Jochen Mass, Manuel Reuter und Stanley Dickens. An dieses Auto soll die Optik der drei Mercedes-AMG LMGT3 nun erinnern.

«Für Mercedes-AMG ist der Start bei den 24 Stunden von Le Mans ein bedeutender Moment - 26 Jahre nach der letzten Teilnahme der Marke mit dem Stern. 1989 feierte Mercedes-Benz mit dem Doppelsieg einen großen Erfolg. Als Hommage an die legendären Sauber-Mercedes C9 und diesen Triumph von damals setzen wir ein besonderes Zeichen. Die drei Mercedes-AMG LMGT3 markieren zwar die Gegenwart im Kundensport, mit ihrem besonderen Silberpfeil-Design in Anlehnung an damals zitieren sie aber auch ein Stück Historie. Ich freue mich, dass wir so die Geschichte in Le Mans fortschreiben können», meint Christoph Sagemüller (Leiter Mercedes-AMG Motorsport).

Die drei Mercedes-AMG LMGT3 sind 2025 in Le Mans stark besetzt: Matteo Cairoli, Matteo Cressoni und Claudio Schiavoni teilen sich das Auto mit der Startnummer #60. Martin Berry, Lin Hodenius und Maxime Martin sitzen in der #61 sowie Brenton Grove, Stephen Grove und Luca Stolz in der #63.

Im Gegensatz zum Sauber-Mercedes C9 fahren die drei Mercedes-AMG LMGT3 2025 jedoch nicht um den Gesamtsieg, sondern um den Klassensieg in der LMGT3-Kategorie. Ganz vorne starten in Le Mans seit 2021 die sogenannten Hypercars.