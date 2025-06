Weitere Stimmen zu den 24 Stunden von Le Mans 2025

Phil Hanson, Robert Kubica und Yifei Ye gewinnen im Ferrari 499P von AF Corse die 2025er Ausgabe der 24 Stunden von Le Mans vor einem Werks-Porsche. Das sind einige Stimmen zum Rennen aus dem Fahrerlager.

Die 24 Stunden von Le Mans boten auch bei der 93. Ausgabe wieder den ganz großen Sport. Am Ende siegte der privat von AF Corse eingesetzte Ferrari 499P von Phil Hanson, Robert Kubica und Yifei Ye. Rang zwei sicherten sich mit nur einem ganz knappen Rückstand Matt Campbell, Kévin Estre und Laurens Vanthoor im Porsche 963. Hier noch ein paar weitere Kommentare und Stimmen zum Rennen.

Yifei Ye - Sieger im Ferrari 499P

«Der 499P war fantastisch. Wir waren von Anfang an in der Lage, um den Sieg zu kämpfen. Wir konnten auch das Pech vom letzten Jahr wettmachen, als wir das Rennen 83 Runden lang anführten, wie die Startnummer, aber ein technisches Problem uns zur Aufgabe zwang. Le Mans mit Ferrari zu gewinnen, ist etwas Einzigartiges.»

Laurens Vanthoor - Platz zwei im Porsche 963

«Morgen werden wir auf das Ergebnis schauen und denken, dass wir mehr erreicht haben als wir es nach den Trainings und dem Qualifying erwarten durften. Heute überwiegt allerdings die Enttäuschung. Wir haben ein absolut perfektes Rennen abgeliefert und hatten quasi eine Hand am größten Pokal – so nahe kommst du einem solchen Triumph nicht oft. Schade.»

James Calado - Platz drei im Ferrari 499P

«Herzlichen Glückwunsch an die Fahrer der #83. In den letzten zwei Wochen waren sie immer schneller, und wir wussten von Anfang an, dass es eine große Herausforderung werden würde. Ich denke, wir alle drei haben Fehler gemacht, die uns eine Position gekostet haben. Aber letztendlich ist der dritte Platz in Le Mans trotzdem ein gutes Ergebnis - und positiv für die Meisterschaft.»

Alex Lynn - Platz fünf im Cadillac V-Series.R

«Insgesamt bin ich zufrieden. Wir sind hierhergekommen und haben eine wirklich gute Show abgeliefert und uns enorm angestrengt. Unser Potenzial war am Donnerstag deutlich zu erkennen, und diesen Moment werde ich nie vergessen. Wir landeten unter den Top Fünf hinter drei sehr starken Ferraris und einem Porsche. Ich denke, wir haben dieses Wochenende alles aus uns herausgeholt. Wir fahren erhobenen Hauptes nach Hause.»

Robin Frijns - Platz 18 im BMW M Hybrid V8

«Le Mans ist vorbei. Eigentlich begann das Rennen ziemlich gut. Wir hatten erwartet, dass die Ferraris schnell sein würden, was sie von Anfang an auch waren. Der Porsche #6 kam sehr früh im Rennen nach vorn. Ich denke, wir waren heute gut genug für Platz fünf, aber wir hatten in der Nacht eine Durchfahrtsstrafe, die sehr schmerzhaft war. Wir haben die ganze Zeit versucht, uns davon zu erholen, was uns letztendlich nicht gelungen ist. Am Ende hatten wir ein Motorproblem, das uns etwa 20 Runden zurückwarf. Auf zum nächsten Rennen.»