WEC-Star Antonio Giovinazzi verlängert bei Ferrari

Antonio Giovinazzi hat einen über mehrere Jahre laufenden Vertrag bei Ferrari unterschrieben. Aktuell fährt er in der Sportwagen-WM (FIA WEC) mit James Calado und Alessandro Pier Guidi. 2023 siegte er in Le Mans.

Ganz klar: Antonio Giovinazzi ist das Aushängeschild von Ferrari in der FIA WEC. Der Italiener startet in der Hypercar-Klasse in einem 499P zusammen mit James Calado und Alessandro Pier Guidi. Jetzt wurde bekannt, dass Ferrari seinen Vertrag verlängert hat - und das sogar für mehrere Jahre. Giovinazzi ist schon seit 2017 Teil von Ferrari und als dritter Pilot im Formel 1-Programm involviert. Für die Scuderia Ferrari ist er zudem weiterhin Reservefahrer.

«Vor acht Jahren begann mein Abenteuer mit Ferrari, das für mich viel mehr als ein Team ist: Es ist eine Familie», so Giovinazzi. «Nun zu erneuern bedeutet, eine Herausforderung fortzusetzen, die mich täglich aufs Neue begeistert, in einem Umfeld, in dem Menschen, Teamwork und Ehrgeiz zählen. Offizieller Fahrer in der WEC und dritter Fahrer in der Formel 1 zu sein, ist eine Verpflichtung, die ich mit großer Freude und großer Ehre übernehme. Ich möchte Ferrari für das anhaltende Vertrauen in mich danken: In diesen Teamfarben zu wachsen, ist wirklich etwas Besonderes. Ich freue mich schon sehr auf die nächsten Kapitel dieser Geschichte, die ich mit dem Engagement, der Leidenschaft und dem Erfolgshunger, der mich schon immer geprägt hat, angehen werde.»

In der FIA WEC erlebte er 2023 seinen größten Erfolg, als er zusammen mit James Calado und Alessandro Pier Guidi die 24 Stunden von Le Mans gewann. Insgesamt hat Giovinazzi bereits 19 Rennen in der Hypercar-Klasse bestritten. Neben Le Mans 2023 gewann er auch die 6h Imola 2025 und die 6h Spa 2025 und sieben weitere Podien. 2024 in Austin sowie 2025 in Katar und Imola holte er die Pole-Position.

Tatsächlich stand Giovinazzi bei noch einem weiteren Rennen in der FIA WEC am Start. Das war 2018, als er in einem Ferrari 488 GTE zusammen mit Toni Vilander und Pipo Derani die 24h Le Mans absolvierte. Das Trio erreichte final Platz fünf in der LMGTE-Pro-Klasse.