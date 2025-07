Zak Brown: «Triple Crown ist das Ziel für McLaren»

Der Große Preis von Monaco, das Indianapolis 500 und die 24h von Le Mans bilden die sogenannte Triple Crown des Motorsports. McLaren steigt 2027 in die Hypercar-Klasse der FIA WEC ein und hat die Krone im Visier.

Die FIA WEC boomt. Bei den 24h Le Mans standen 2025 satte 21 Hypercars am Start. 2026 kommt die Hyundai-Tochter Genesis hinzu - und 2027 folgen mit Ford und McLaren direkt zwei weitere Marken. Insbesondere McLaren hat die Hypercar-Klasse schon recht lange im Blick. Doch Zak Brown (CEO von McLaren Racing) hat in der Vergangenheit immer klargestellt, dass ein Hypercar-Einstieg erst realisiert werden würde, nachdem das Formel-1-Projekt nachhaltig auf der Erfolgsspur ist. Das ist nun der Fall.

Neben der Königsklasse ist McLaren bekanntlich auch in der amerikanischen IndyCar-Serie aktiv - und auch dort läuft es einigermaßen gut. Mit Formel 1, IndyCar und der WEC ist McLaren 2027 dann in den drei bedeutendsten Rundstrecken-Serien am Start. Alle drei haben ihr jeweiliges Saisonhighlight: Der Große Preis von Monaco, das Indianapolis 500 und die 24 Stunden von Le Mans. Zusammen bilden sie die begehrte «Triple Crown» des Sports.

«McLaren Racing hat seit Bruce McLarens Zeiten eine großartige Geschichte mit der Teilnahme an mehreren Meisterschaften. Wir sind das einzige Team, das jemals die Triple Crown gewonnen hat - und wir würden das sicherlich gerne wiederholen», erklärt Brown gegenüber der offiziellen Website der FIA WEC. «Unser Formel-1-Team läuft derzeit sehr gut, ebenso wie unser IndyCar-Team. Meiner Meinung nach sind dies die drei wichtigsten Meisterschaften der Welt, und sie entsprechen den Markenwerten von McLaren. Daher ist es sehr spannend, alle drei Serien in unserem Rennsportportfolio zu haben.»

«Gleichzeitig ist der Langstreckensport eine völlig andere Disziplin als die Formel 1 oder IndyCar», so Brown weiter. «In all diesen großen Meisterschaften sind die Besten der Besten an der Spitze des Feldes. Daher wissen wir, dass es eine große Herausforderung wird - wenn man sich die anderen Teams da draußen ansieht und wie lange manche von ihnen schon am Start sind, wird klar, wie schwierig diese Meisterschaft ist.»

Das McLaren Hypercar entsteht derzeit in Zusammenarbeit mit Dallara. Das italienische Unternehmen ist Chassispartner. Für Power sorgt im McLaren-Renner ein V6-Turbomotor, der von McLaren Racing und McLaren Automotive designt wurde. Als Einsatzteam wurde der britische Rennstall United Autosports ausgewählt, der mit McLaren bereits in der LMGT3-Klasse der FIA WEC unterwegs ist. Der Teamname soll beim Hypercar-Programm dann «McLaren United AS» lauten. Die ersten Test-Meter auf Asphalt sind für das neue McLaren-Hypercar im ersten Halbjahr 2026 anvisiert.