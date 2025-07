6h São Paulo: Porsche mit erster Trainingsbestzeit

Der Werks-Porsche 963 in Brasilien

Laurens Vanthoor war im ersten freien Training der FIA WEC in Interlagos nicht zu schlagen. Im Werks-Porsche 963 lag der Belgier vor Ferrari, BMW und Toyota. In der LMGT3-Klasse markierten beide Lexus die Spitze.

Das fünfte Rennwochenende der Sportwagen-WM (FIA WEC) in der Saison 2025 hat begonnen. Schauplatz ist die Strecke in Interlagos (Sao Paulo/Brasilien) - und da war Laurens Vanthoor im Porsche im ersten freien Training der Schnellste. Der Belgier, der sich einen Werks-963 mit Kévin Estre teilt, umrundete die 4,309 Kilometer lange Strecke in 1:25,176 Minuten. Das ist eine extreme Steigerung im Vergleich zum ersten freien Training 2024, als die Bestzeit noch bei 1:26,341 Minuten lag. Sicherlich Hauptgrund dafür ist die Tatsache, dass die Strecke neu asphaltiert wurde - und somit ein besseres Grip-Level herrscht.

Mit einem Rückstand von 0,084 Sekunden ging Platz zwei der Session an den Ferrari 499P von Antonio Fuoco, Miguel Molina und Nicklas Nielsen. Dahinter folgte der BMW M Hybrid V8 von Marco Wittmann, Sheldon van der Linde und René Rast, denen 0,154 Sekunden auf die Spitze fehlten. Vierte wurden mit einem Rückstand von 0,168 Sekunden Mike Conway, Kamui Kobayashi und Nyck de Vries im Toyota GR010 Hybrid.

Die Top Fünf komplettierte der zweite BMW, der wieder von Dries Vanthoor, Kevin Magnussen und Raffaele Marciello gefahren wird. In der LMGT3-Klasse lag der Lexus RC F LMGT3 von José María López, Clemens Schmid und Petru Umbrarescu mit 1:35,010 Minuten an der Spitze. Dahinter folgten deren Akkodis ASP-Teamkollegen Yuichi Nakayama, Finn Gehrsitz und Arnold Robin.