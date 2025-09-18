Vor 6h Fuji: So steht es in der LMGT3-Klasse der WEC

Manthey 1st Phorm führt die Tabelle der LMGT3-Kategorie vor den 6h Fuji an. Auf Platz zwei liegt Vista AF Corse. Ryan Hardwick, Richard Lietz und Riccardo Pera haben in der Fahrerwertung die Spitze inne.

Die FIA WEC besteht bekanntlich aus zwei Klassen. Neben den Hypercars, die die Gesamtsiege in den Rennen unter sich ausmachen, fahren auch noch die LMGT3-Boliden in der Sportwagen-WM mit. Die neun Marken Aston Martin, BMW, Corvette, Ferrari, Ford, Lexus, McLaren, Mercedes-AMG und Porsche sind mit jeweils zwei Fahrzeugen im Feld vertreten. Pro Auto muss aber auch mindestens ein Pilot im Aufgebot sein, der den FIA-Status Bronze inne hat.

Nach dem LMGT3-Sieg bei den 24 Stunden von Le Mans und zuletzt Klassen-Platz sechs in Interlagos und Rang sieben in Austin führen Ryan Hardwick, Richard Lietz und Riccardo Pera die Tabelle weiter an. Das Trio, das einen Porsche 911 GT3 R LMGT3 von Manthey 1st Phorm fährt, hat 95 Punkte gesammelt. Neben Le Mans gewannen sie auch den zweiten Saisonlauf in Imola. Rang zwei geht mit 76 Punkten an Francois Heriau, Simon Mann und Alessio Rovera, die einen Ferrari 296 LMGT3 von Vista AF Corse pilotieren. Dieses Trio hat den dritten Saisonlauf in Spa-Francorchamps gewonnen. Dritte sind Jonny Edgar, Daniel Juncadella und Ben Keating. In der Corvette Z06 LMGT3.R von TF Sport haben sie 66 Punkte gesammelt. Dahinter folgen José María López, Clemens Schmid und Petru Umbrarescu mit 57 Zählern. Sie haben im Lexus RC F LMGT3 vom Akkodis ASP Team die Klasse in Interlagos gewonnen. Die Top Fünf komplettieren Mattia Drudi, Ian James und Zacharie Robichon im Heart of Racing Team-Aston Martin Vantage AMR LMGT3.

Die Teamwertung zeigt ein ähnliches Bild: Manthey 1st Phorm markiert mit 95 Punkten die Spitze. Dahinter folgt der Ferrari von Vista AF Corse mit der Startnummer #21 mit 76 Punkten auf Platz zwei. Auf Rang drei liegt mit 66 Punkten TF Sport (mit der Corvette Startnummer #33). Vierter ist der Lexus mit der Startnummer #87 vom Akkodis ASP Team mit 57 Zählern vor dem Heart of Racing Team mit ebenfalls 57 Punkten. Der nächste WEC-Lauf ist für den 28. September 2025 angesetzt. Das ist ein 6h Rennen in Fuji/Japan.