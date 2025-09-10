Nach 6h Austin: Ferrari weiter in WM-Wertungen vorne

Das Ferrari-Trio James Calado, Antonio Giovinazzi und Alessandro Pier Guidi führt auch nach dem sechsten Lauf der FIA WEC die WM-Gesamtwertung weiter an. Auch bei den Herstellern markiert weiter Ferrari die Spitze.

Das sechste Rennwochenende 2025 der FIA WEC ging am vergangenen Wochenende zu Ende. Beim Rennen auf dem «Circuit of the Americas» in Austin/Texas siegten Kévin Estre, Laurens Vanthoor und Matt Campbell im Werks-Porsche 963. Durch den Triumph verbessern sie sich um 25 Punkte. Estre/Vanthoor (Campbell war nicht bei allen Rennen dabei) liegen nun mit insgesamt 79 eingefahrenen Zählern auf Rang drei der Tabelle.

James Calado, Antonio Giovinazzi und Alessandro Pier Guidi führen im Werks-Ferrari 499P weiterhin die Fahrer-Wertung der WEC an. Sie hatten eine recht erfolgreiche erste Saisonhälfte. Nachdem das Trio beim Saisonauftakt in Katar auf dem Podium stand, in Imola und Spa-Francorchamps gewann und in Le Mans Dritter wurde (sowie zudem zwei Pole-Positions einfuhr), stehen derzeit 115 Punkte auf dem Konto. Zuletzt in Austin wurden sie fünfte.

Rang zwei in der Tabelle geht mit 100 Punkten an Phil Hanson, Robert Kubica und Yifei Ye, die im privaten Ferrari 499P bekanntlich die diesjährigen 24 Stunden von Le Mans gewannen. Auch auf Platz vier liegt mit Antonio Fuoco, Miguel Molina und Nicklas Nielsen ein Ferrari-Trio. Sie haben bislang 75 Punkte gesammelt. Die Top Fünf komplettieren die Sieger des Rennens in Brasilien Alex Lynn, Norman Nato und Will Stevens (Cadillac) mit 72 Punkten.

In der Hersteller-Wertung gibt es seit 2025 eine neue Reglung, denn es werden nun zwei Autos pro Marke gezählt (im letzten Jahr war es nur jeweils das beste Auto). Es bleibt aber dabei, dass privat eingesetzte Fahrzeuge nicht punktberechtigt sind (diese haben eine eigene Wertung). Ferrari führt die Hersteller-Wertung mit 203 Punkten an. Porsche liegt mit 138 Zählern auf Platz zwei vor Cadillac, die auf 134 Punkte kommen, und Toyota mit 99 Punkten. BMW hat auf Rang fünf 74 Zähler gesammelt.

In der angesprochenen Extra-Wertung für Hypercar-Teams liegt der AF Corse-Ferrari #83 mit 188 Punkten vorne. Es folgt mit 117 Punkten der Porsche #99 von Proton Competition. Das bedeutet zudem: AF Corse hat bereits vorzeitig den Titel klargestellt. Der nächste WEC-Lauf ist für den 28. September 2025 angesetzt. Das ist dann ein 6h Rennen in Fuji/Japan.