Formel 1: Isack Hadjars machte sprachlos

6h Fuji: Erste vorläufige Startliste ist nun bekannt

Von Oliver Müller
Mike Conway am Steuer des Toyota GR010 Hybrid
Mike Conway am Steuer des Toyota GR010 Hybrid

Mike Conway soll wieder im Toyota GR010 Hybrid an der Seite von Kamui Kobayashi und Nyck de Vries sitzen. Damit kehrt José María López zurück in den Lexus RC F LMGT3. Beide Werks-Porsche sind mit Duos besetzt.
Kaum ist das 6h Rennen der FIA WEC in Austin absolviert, blickt die Sportwagen-WM bereits auf das nächste Event, das vom 26. bis 28. September 2025 auf der Strecke im japanischen Fuji stattfindet. Die WEC hat dafür nun eine erste vorläufige Startliste veröffentlicht - und diese weist im Vergleich zu Austin einige Änderungen auf.

Zunächst ist Mike Conway wieder im Toyota GR010 Hybrid mit der Startnummer #7 an der Seite von Kamui Kobayashi und Nyck de Vries gelistet. Der Brite musste Austin auslassen, da er sich am Schlüsselbein verletzt hatte. Wie gesagt, die Startliste für Fuji ist vorläufig, somit sollte abgewartet werden, ob Conway tatsächlich antritt. In Austin ersetzte ihn José María López. Der Argentinier ist für Fuji im Lexus RC F LMGT3 gemeldet und soll dann wieder zusammen Clemens Schmid und Petru Umbrarescu fahren.

Porsche wird in den beiden Werks-963 in Fuji mit Fahrer-Duos antreten. Julien Andlauer und Michael Christensen sitzen in der #5 - Kévin Estre und Laurens Vanthoor pilotieren die #6. Mathieu Jaminet und Matt Campbell, die noch in Austin mit dabei waren, haben also WEC-Pause. Stoffel Vandoorne wird in Fuji sein letztes Rennen im Peugeot 9X8 bestreiten, ab dem folgenden Lauf in Bahrain ersetzt ihn dann Théo Pourchaire.

Eine weitere Änderung betrifft die LMGT3-Klasse: Im Aston Martin Vantage AMR LMGT3 von Racing Spirit of Leman fährt Anthony McIntosh wieder zusammen mit Eduardo Barrichello und Valentin Hasse-Clot. An dieser Stelle hat die WEC die vorläufige Entrylist hinterlegt.

