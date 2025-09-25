So gibt es die WEC aus Fuji im Fernsehen und Stream

Das siebte Saisonrennen der FIA WEC 2025 steht vor der Tür. Beim Lauf in Fuji bilden 18 Hypercars die Spitze. So kann die Action im Fernsehen und im Live-Stream über Internet bzw. per App angeschaut werden.

Es kann losgehen: Die Sportwagen-WM (FIA WEC) steht vor ihrem siebten Saisonlauf 2025. Schauplatz ist die Strecke im japanischen Fuji. Das Feld ist auch in diesem Jahr wieder stark besetzt. In der Top-Kategorie sind 18 Hypercars von acht Herstellern am Start. Dazu kommt die LMGT3-Klasse mit 18 Autos von neun Marken. Insgesamt verspricht das Rennen natürlich einiges an Spannung.

Start der sechs Stunden von Fuji ist am Sonntag (28. September 2025) um 4:00 Uhr (MESZ) in der Früh. Das Rennende steht somit gegen 10:00 Uhr (MESZ) zu erwarten. Selbstverständlich kann man sich wieder am heimischen Bildschirm mit der Rennaction versorgen. Das sind Möglichkeiten dafür (alle Infos natürlich ohne Gewähr):

Fernsehen

Das Rennen wird bei Eurosport2 (Pay-TV) live im Fernsehen gezeigt - und zwar von 03:30 bis 10:30 Uhr. Der Sender SPORT1 will zudem auch ein wenig des Rennens ins TV bringen. Geplant ist eine Übertagung von 05:00 bis 07:00 Uhr.

Stream

Auch im Live-Stream ist die Action aus Fuji zu sehen. Denn SPORT1 will das Rennen ab 03:55 Uhr auf seiner Website zeigen. Außerdem hat die FIA WEC eine eigene kostenpflichtige App, in der die Action gezeigt wird. In der App können verschiedene Pakete gebucht werden. Die App funktioniert in vielen (jedoch ausgewählten) Ländern. In der App wird englisch oder französisch kommentiert. Die App zeigt bereits am Samstag (27. September 2025) das dritte freie Training und die Qualifikation - und am Sonntagmorgen dann das Rennen.