So gibt es die WEC aus Fuji im Fernsehen und Stream
Boxenstopp beim Werks-Porsche 963
Es kann losgehen: Die Sportwagen-WM (FIA WEC) steht vor ihrem siebten Saisonlauf 2025. Schauplatz ist die Strecke im japanischen Fuji. Das Feld ist auch in diesem Jahr wieder stark besetzt. In der Top-Kategorie sind 18 Hypercars von acht Herstellern am Start. Dazu kommt die LMGT3-Klasse mit 18 Autos von neun Marken. Insgesamt verspricht das Rennen natürlich einiges an Spannung.
Start der sechs Stunden von Fuji ist am Sonntag (28. September 2025) um 4:00 Uhr (MESZ) in der Früh. Das Rennende steht somit gegen 10:00 Uhr (MESZ) zu erwarten. Selbstverständlich kann man sich wieder am heimischen Bildschirm mit der Rennaction versorgen. Das sind Möglichkeiten dafür (alle Infos natürlich ohne Gewähr):
Fernsehen
Das Rennen wird bei Eurosport2 (Pay-TV) live im Fernsehen gezeigt - und zwar von 03:30 bis 10:30 Uhr. Der Sender SPORT1 will zudem auch ein wenig des Rennens ins TV bringen. Geplant ist eine Übertagung von 05:00 bis 07:00 Uhr.
Stream
Auch im Live-Stream ist die Action aus Fuji zu sehen. Denn SPORT1 will das Rennen ab 03:55 Uhr auf seiner Website zeigen. Außerdem hat die FIA WEC eine eigene kostenpflichtige App, in der die Action gezeigt wird. In der App können verschiedene Pakete gebucht werden. Die App funktioniert in vielen (jedoch ausgewählten) Ländern. In der App wird englisch oder französisch kommentiert. Die App zeigt bereits am Samstag (27. September 2025) das dritte freie Training und die Qualifikation - und am Sonntagmorgen dann das Rennen.