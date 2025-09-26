6h Fuji: Doppelspitze für Peugeot im ersten Training

Loïc Duval war im ersten freien Training der FIA WEC auf der Strecke in Fuji nicht zu schlagen und markierte die Bestzeit. Jean-Éric Vergne lag im zweiten Peugeot dahinter. Dann folgten die beiden Aston Martin.

Das siebte Rennwochenende der FIA WEC 2025 hat begonnen. Auf der Strecke in Fuji fand bereits das erste freie Training statt - und da gab es ein (nennen wir es mal) sehr ungewöhnliches Ergebnis. Denn beide Peugeot und beide Aston Martin lagen an der Spitze des 18 Wagen starken Hypercar-Feldes. Sicherlich ein Mitgrund dafür: Beide Marken sind mit dem leichtesten Gewicht (1030 kg) und der meisten Leistung (520 kW) unterwegs. Ein Vergleich dazu: Le Mans-Sieger Ferrari startet mit 1069 kg und 480 kW.

Die Bestzeit ging an Loïc Duval, der sich einen Peugeot 9X8 mit Malthe Jakobsen und Stoffel Vandoorne teilt. Duval schaffte eine Zeit von 1:30,152 Minuten. Im zweiten 9X8 kam Jean-Éric Vergne, der zusammen mit Mikkel Jensen und Paul di Resta antritt, auf 1:30,610 Minuten - und lag somit 0,458 Sekunden zurück.

Die Plätze drei und vier holten im ersten freien Training Aston Martin. Der Valkyrie von Alex Riberas und Marco Soerensen hatte 0,480 Sekunden Rückstand. Im Schwesterwagen lagen Tom Gamble und Harry Tincknell 0,614 Sekunden zurück.

Die Top Fünf komplettierte der Werks-Porsche 963 von Julien Andlauer und Mathieu Jaminet. Die Bestzeit in der LMGT3-Klasse ging mit 1:41,257 Minuten an den Lexus RC F LMGT3 von Ben Barnicoat, Finn Gehrsitz und Arnold Robin. Am Freitag folgt direkt auch noch das zweite freie Training der WEC in Fuji.