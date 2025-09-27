Anmelden Registrieren Einstellungen Abonnements & Käufe Abmelden
Das Rennen der WEC aus Fuji im Fernsehen und Stream

Von Oliver Müller
Toyota hat unter dem Mount Fuji Heimspiel
© Toyota

Toyota hat unter dem Mount Fuji Heimspiel

Der siebte Saisonlauf der Sportwagen-WM (FIA WEC) 2025 steht an. In Fuji startet Cadillac von der Pole-Position. So kann die Rennaction im Fernsehen und im Live-Stream über Internet bzw. per App angeschaut werden.
Es ist angerichtet: Am morgigen 28. September begeht die Sportwagen-WM (FIA WEC) den siebten Saisonlauf 2025. Schauplatz ist die Strecke im japanischen Fuji. Cadillac startet von der Pole-Position. Aber die Konkurrenz von Alpine, Aston Martin, BMW, Ferrari, Peugeot, Porsche und Toyota ist dicht dran. Das verspricht natürlich einiges an Rennspannung.

Start der sechs Stunden von Fuji ist am morgigen Sonntag (28. September 2025) um 4:00 Uhr (MESZ). Somit gilt es, früh aufzustehen. Das Rennende steht folglich gegen 10:00 Uhr (MESZ) zu erwarten. Selbstverständlich kann man sich wieder am heimischen Bildschirm mit der Rennaction versorgen. Das sind Möglichkeiten dafür (alle Infos natürlich ohne Gewähr):

Fernsehen

Das Rennen wird bei Eurosport2 (Pay-TV) live im Fernsehen gezeigt - und zwar von 3:30 bis 10:30 Uhr. Der Sender SPORT1 will zudem auch ein wenig des Rennens ins TV bringen. Geplant ist eine Übertagung von 5:00 bis 7:00 Uhr.

Stream

Auch im Live-Stream ist die Action aus Fuji zu sehen. Denn SPORT1 will das Rennen ab 3:55 Uhr auf seiner Website zeigen. Außerdem hat die FIA WEC eine eigene kostenpflichtige App, in der die Action gezeigt wird. In der App können verschiedene Pakete gebucht werden. Die App funktioniert in vielen (jedoch ausgewählten) Ländern. In der App wird englisch oder französisch kommentiert. Somit steht einem motorsportlichen Sonntagmorgen eigentlich nichts mehr im Wege.

