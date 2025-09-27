Das Rennen der WEC aus Fuji im Fernsehen und Stream
Toyota hat unter dem Mount Fuji Heimspiel
Es ist angerichtet: Am morgigen 28. September begeht die Sportwagen-WM (FIA WEC) den siebten Saisonlauf 2025. Schauplatz ist die Strecke im japanischen Fuji. Cadillac startet von der Pole-Position. Aber die Konkurrenz von Alpine, Aston Martin, BMW, Ferrari, Peugeot, Porsche und Toyota ist dicht dran. Das verspricht natürlich einiges an Rennspannung.
Start der sechs Stunden von Fuji ist am morgigen Sonntag (28. September 2025) um 4:00 Uhr (MESZ). Somit gilt es, früh aufzustehen. Das Rennende steht folglich gegen 10:00 Uhr (MESZ) zu erwarten. Selbstverständlich kann man sich wieder am heimischen Bildschirm mit der Rennaction versorgen. Das sind Möglichkeiten dafür (alle Infos natürlich ohne Gewähr):
Fernsehen
Das Rennen wird bei Eurosport2 (Pay-TV) live im Fernsehen gezeigt - und zwar von 3:30 bis 10:30 Uhr. Der Sender SPORT1 will zudem auch ein wenig des Rennens ins TV bringen. Geplant ist eine Übertagung von 5:00 bis 7:00 Uhr.
Stream
Auch im Live-Stream ist die Action aus Fuji zu sehen. Denn SPORT1 will das Rennen ab 3:55 Uhr auf seiner Website zeigen. Außerdem hat die FIA WEC eine eigene kostenpflichtige App, in der die Action gezeigt wird. In der App können verschiedene Pakete gebucht werden. Die App funktioniert in vielen (jedoch ausgewählten) Ländern. In der App wird englisch oder französisch kommentiert. Somit steht einem motorsportlichen Sonntagmorgen eigentlich nichts mehr im Wege.