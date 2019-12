Formel 1

ServusTV: Max Verstappen und Boris Becker im Hangar-7

Bei der nächsten Ausgabe der ServusTV-Sendung «Sport und Talk aus dem Hangar-7» gibt sich eine prominente Gästerunde die Ehre, zu der auch Red Bull Racing-Star Max Verstappen und Tennis-Legende Boris Becker gehören.

Am kommenden Montag, 16. Dezember, findet sich eine illustre Gästerunde im Hangar-7 ein, um bei der ServusTV-Sendung «Sport und Talk aus dem Hangar-7» ab 21.15 Uhr (in der Schweiz und in Deutschland ab 23.05 Uhr) einen Rückblick auf das abgelaufene Motorsport-Jahr zu werfen. Neben Red Bull Racing-Star Max Verstappen ist auch Mathias Lauda dabei und spricht über den Tod seines Vaters. Auch Red Bull-Motorsportberater Dr. Helmut Marko ist mit von der Partie, der Grazer diskutiert über die Zukunft der Königsklasse.

Auch die Zweirad-Fans kommen nicht zu kurz: Mit dem zurückgetretenen MotoGP-Star Jorge Lorenzo ist auch ein fünffacher Weltmeister zu Besuch. Der in Lugano lebende Spanier präsentiert sich nach Beendigung seiner beachtlichen GP-Karriere noch einmal den österreichischen Zuschauern.

Erstmals nach seinem Rücktritt von der grossen Ski-Bühne nimmt sich Marcel Hirscher Zeit für ein ausführliches Fernseh-Interview. Man darf gespannt sein, was der achtfache Gesamtweltcup-Sieger über sein Leben als «Ski-Pensionist» zu sagen hat, wie er den Auftakt der neuen Weltcup-Saison verfolgt und welche Pläne er für seine Zukunft hat.

Und damit nicht genug: Boris Becker und ServusTV-Tennis-Expertin Barbara Schett würdigen das Tennisjahr von Dominic Thiem. Alexander Schlager erklärt den sensationellen Erfolgslauf des LASK, Zlatko Junuzović die epischen Auftritte des FC Red Bull Salzburg in der Champions League. Und Nicole Schmidhofer und Stephanie Venier verraten, wie Österreich auch in Zukunft die beste Ski-Nation der Welt bleiben soll.

Moderation

Birgit Nössing

Christian Nehiba

Christian Brugger

Andreas Gröbl

Die Gäste

Marcel Hirscher (achtfacher Gesamtweltcupsieger)

Max Verstappen (Red Bull Racing, drei Saisonsiege)

Dr. Helmut Marko (Red Bull-Motorsportberater)

Mathias Lauda (Rennfahrer und Sohn von Niki Lauda)

Jorge Lorenzo (fünffacher Motorrad-Weltmeister)

Nicole Schmidhofer (Abfahrtsweltcup-Siegerin 2019)

Stephanie Venier (2. Platz Abfahrtsweltcup 2019)

Boris Becker (sechsfacher Grand-Slam-Sieger)

Barbara Schett (ServusTV-Tennis-Expertin)

Zlatko Junuzović (Spieler FC Red Bull Salzburg)

Alexander Schlager (LASK- und Teamtorhüter)