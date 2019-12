Formel 1

F1-Experten: Max Verstappen sorgt für Highlights

Red Bull Racing-Star Max Verstappen hat in diesem Jahr seine bisher stärkste GP-Saison gezeigt und dabei für einige Highlights gesorgt. Dafür erntet er von den britischen F1-Experten viel Lob.

Mit drei GP-Siegen und sechs weiteren Podestplätzen sicherte sich Max Verstappen in diesem Jahr den dritten WM-Rang und damit seinen bisher besten Tabellenplatz in der Formel-1-WM. Auf dem Weg dazu zeigte der Red Bull Racing-Star einige beachtliche Duelle, Überholmanöver und Aufholjagden – sehr zur Freude der ehemaligen GP-Piloten, die das Renngeschehen als Formel-1-Experten für den TV-Sender Sky Sports F1 begleiten.

So erklärt etwa Anthony Davidson auf die Frage nach seinem persönlichen Saison-Highlight: «Das war der Kampf zwischen Lewis Hamilton und Max Verstappen in Monaco. In den letzten Runden drohten Hamiltons Reifen einzubrechen und er musste sich gegen den angriffslustigen Verstappen behaupten. In der Schikane in der zehnten Kurve gerieten sie sogar aneinander und normalerweise hätte Lewis auch einen Plattfuss davontragen müssen. Das tat er aber nicht und es erinnerte mich an 1992, als Ayrton Senna gegen Nigel Mansell kämpfte.»

«Das Beste war die Reaktion von Lewis nach dem Rennen. Die Strategie-Entscheidung, dass ihn sein Team nicht zum Reifenwechsel reinholte, hinterfragte er während des Grands Prix noch. Nach dem Rennen platzte er ins Ingenieursmeeting und verpasste dem ganzen Team eine Champagner-Dusche», erinnert sich der frühere GP-Pilot und Langstrecken-Weltmeister von 2014. «Das war brillant und ich werde es sicherlich nicht so schnell vergessen.»

Sein Kollege Karun Chandhok wählt hingegen Verstappens Zweikampf gegen Ferrari-Talent Charles Leclerc auf dem Red Bull Ring: «Alle drei grossen Teams waren bei der Musik und in der ersten Runde fiel Verstappen weit zurück, er war dann Sechster oder Siebter, und wir alle dachten, dass er nun keine Chance mehr haben würde, an die Spitze zurückzukehren.»

«Doch er kämpfte sich durch das Feld und am Ende lieferte er sich einen super Kampf gegen Leclerc», schwärmt der 35-Jährige aus Chennai, der sich sicher ist: «Diese beiden Jungs sind die Zukunft der Formel 1 und es war überwältigend, sie im Rad-an-Rad-Duell zu erleben, in dem Max Verstappen beim Red Bull-Heimspiel letztlich triumphierte.»

GP-Veteran Paul Di Resta entscheidet sich für den vom Regenchaos bestimmten Grand Prix auf dem Hockenheimring. «Für mich ragt der Deutschland-GP heraus. Es war ein chaotisches Rennen, aber Max behielt trotz eines schlechten Starts einen kühlen Kopf und war die ganze Zeit im Angriffsmodus unterwegs. Damit hat er bewiesen, wie stark sich seine Herangehensweise geändert hat.»

Formel-1-WM 2019, Fahrer

1. Lewis Hamilton, Mercedes, 413 Punkte. 2. Valtteri Bottas, Mercedes, 326. 3. Max Verstappen, Red Bull Racing 278. 4. Charles Leclerc, Ferrari, 264. 5. Sebastian Vettel, Ferrari 240. 6. Carlos Sainz, McLaren, 96. 7. Pierre Gasly, Toro Rosso, 95. 8. Alex Albon, Red Bull Racing, 92. 9. Daniel Ricciardo, Renault, 54. 10. Sergio Pérez, Racing Point, 52. 11. Lando Norris, McLaren, 49. 12. Kimi Räikkönen, Alfa Romeo, 43. 13. Daniil Kvyat, Toro Rosso, 37. 14. Nico Hülkenberg, Renault, 37. 15. Lance Stroll, Racing Point, 21. 16. Kevin Magnussen, Haas, 20. 17. Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo, 14. 18. Romain Grosjean, Haas, 8. 19. Robert Kubica, Williams, 1. 20. George Russell, Williams, 0.

Formel-1-WM 2019, Teams

1. Mercedes, 739 Punkte. 2. Ferrari, 504. 3. Red Bull Racing, 417. 4. McLaren, 145. 5. Renault, 91. 6. Toro Rosso, 85. 7. Racing Point, 73. 8. Alfa Romeo, 57. 9. Haas, 28. 10. Williams, 1.