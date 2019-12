Formel 1

Max Verstappen über 2019: «Ziel noch nicht erreicht»

Red Bull Racing-Star Max Verstappen erlebte in diesem Jahr seine bisher beste Formel-1-Saison. Der WM-Dritte spricht von einer aufregenden und guten Saison. Sein grosses Ziel hat er aber noch nicht erreicht.

Neun mal stand Max Verstappen in diesem Jahr auf dem Podest, in Spielberg, Hockenheim und São Paulo strahlte der Red Bull Racing-Star sogar vom höchsten Treppchen in die Runde. Mit dem dritten WM-Rang erzielte der in Belgien aufgewachsene Niederländer auch seine bisher beste Tabellenplatzierung.

Der 22-Jährige bewertet die abgelaufene Saison denn auch grundsätzlich positiv, wie er im Interview mit den Kollegen von Autocar betont. Dennoch: Sein grosses Ziel konnte der ehrgeizige GP-Star noch nicht erreichen. «Ich will natürlich Champion werden, so gesehen habe ich wohl nicht erreicht, was ich mir wünsche», erklärt er auf die entsprechende Frage. «Allerdings muss man auch die Umstände beachten», relativiert er gleich.

«Ich denke, wir haben eine aufregende und gute Saison erlebt, speziell zu Beginn lief es ganz gut, wir konnten konstant gute Ergebnisse einfahren und lange Zeit gehörte ich zu den Top-5. Auch haben wir einige nette Siege und Podestplätze feiern dürfen», fasst der Sohn des Ex-GP-Piloten Jos Verstappen zusammen. «Deshalb bin ich sicherlich zufrieden mit diesem Jahr.»

Auch, weil die Formkurve in die richtige Richtung zeigt. Verstappen erläutert stolz: «In jedem meiner bisherigen GP-Jahre konnte ich mich steigern und besser werden. Ich setze mir immer sehr hohe Ziele und will mich stetig verbessern – selbst bei einem Sieg gibt es noch Dinge, die man hätte besser machen können. Viele würden einen Sieg feiern, als würde es nicht besser gehen. Ich versuche hingegen immer, Dinge zu finden, die man verbessern kann.»

Diese Attitüde hat Max von seinem Vater mit in die Wiege bekommen, wie er bestätigt. «Er würde sagen: ‚Klar, wir haben gewonnen, aber wir hätten besser gewinnen können, da waren einige Fehler.‘ Er war immer ziemlich streng mit mir, und deshalb bin ich nun auch so. Früher hätte ich das nicht eingesehen, doch mittlerweile weiss ich, dass es eine grosse Hilfe war.»

Formel-1-WM 2019, Fahrer

1. Lewis Hamilton, Mercedes, 413 Punkte. 2. Valtteri Bottas, Mercedes, 326. 3. Max Verstappen, Red Bull Racing 278. 4. Charles Leclerc, Ferrari, 264. 5. Sebastian Vettel, Ferrari 240. 6. Carlos Sainz, McLaren, 96. 7. Pierre Gasly, Toro Rosso, 95. 8. Alex Albon, Red Bull Racing, 92. 9. Daniel Ricciardo, Renault, 54. 10. Sergio Pérez, Racing Point, 52. 11. Lando Norris, McLaren, 49. 12. Kimi Räikkönen, Alfa Romeo, 43. 13. Daniil Kvyat, Toro Rosso, 37. 14. Nico Hülkenberg, Renault, 37. 15. Lance Stroll, Racing Point, 21. 16. Kevin Magnussen, Haas, 20. 17. Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo, 14. 18. Romain Grosjean, Haas, 8. 19. Robert Kubica, Williams, 1. 20. George Russell, Williams, 0.

Formel-1-WM 2019, Teams

1. Mercedes, 739 Punkte. 2. Ferrari, 504. 3. Red Bull Racing, 417. 4. McLaren, 145. 5. Renault, 91. 6. Toro Rosso, 85. 7. Racing Point, 73. 8. Alfa Romeo, 57. 9. Haas, 28. 10. Williams, 1.