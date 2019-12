Formel 1

Formel-1-Feld 2020: 20 Rennfahrer, 55 Meistertitel

​​​Oft wird unter den Fans darüber diskutiert, wer der beste GP-Fahrer sei. Antwort: Schwer zu sagen. Aber wir können zeigen, wer in seiner Automobilsport-Laufbahn am meisten Titel errungen hat.

Seit in der Steinzeit des Automobils zwei Fahrer zum ersten Wettrennen antraten, ist die Frage heiss geblieben: Wer ist der Bessere? In der Formel 1 sind Quervergleiche oft schwierig – zu unterschiedlich sind die Fahrzeuge. Der beste Gradmesser ist noch der eigene Stallgefährte. Wie die Fahrer 2019 da gegen ihren Feind im eigenen Lager abgeschnitten haben, das haben wir in einer Geschichte beleuchtet.

Das brachte uns auf die Frage: Wer von den GP-Piloten hat eigentlich am meisten Titel im Automobilsport erobert (ohne Karting), also nicht nur in der Formel 1, sondern einschliesslich seines Wegs in die Königsklasse?

Jetzt mal Hand aufs Herz: Hätten Sie geahnt, dass Romain Grosjean annähernd so viele Titel einheimste wie Lewis Hamilton? Hätten Sie gewusst, dass Sebastian Vettel vor seinen vier Formel-1-WM-Titeln nur einmal Meister wurde? War es Ihnen geläufig, dass Max Verstappen im Automobilsport noch ohne Titel ist? Oder dass McLaren-Fahrer Lando Norris in einer Saison gleich drei Titel geholt hat? Eben, wir hätten wohl auch passen müssen.

Daher haben wir für Sie nachgeblättert und für die verschiedenen Piloten folgende Leistungsnachweise gefunden. Die Formel-1-Version von «We are the Champions» ergibt für 20 Piloten insgesamt 55 Meistertitel!



Lewis Hamilton: 9

2003: Britische Formel Renault

2005: Formel-3-EM

2006: GP2

2008: Formel 1

2014: Formel 1

2015: Formel 1

2017: Formel 1

2018: Formel 1

2019: Formel 1



Valtteri Bottas: 3

2008: Formel Renault 2.0 Eurocup

2008: Nordeuropäische Formel Renault

2011: GP3



Sebastian Vettel: 5

2004: Deutsche Formel BMW

2010: Formel 1

2011: Formel 1

2012: Formel 1

2013: Formel 1



Charles Leclerc: 2

2016: GP3

2017: Formel 2



Max Verstappen: 0



Alexander Albon: 0



Carlos Sainz: 2

2011: Nordeuropäische Formel Renault

2014: Formel Renault 3.5



Lando Norris: 5

2015: MSA Formula Championship

2016: Eurocup Formula Renault 2.0

2016: Formula Renault 2.0 NEC

2016: Toyota Racing Series

2017: Formel-3-EM



Daniel Ricciardo: 2

2008: Westeuropäische Formel Renault

2009: Britische Formel 3



Esteban Ocon: 2

2014: Formel-3-EM

2015: GP3



Pierre Gasly: 2

2013: Formel Renault 2.0 Europacup

2016: GP2



Daniil Kvyat: 2

2012: Formula Renault 2.0 Alps

2013: GP3



Sergio Pérez: 1

2007: Britische Formel 3 (nationale Klasse)



Lance Stroll: 3

2014: Italienische Formel 4

2015: Toyota Racing Series

2016: Formel-3-EM



Kimi Räikkönen: 3

1999: Britische Formel Renault, Wintermeisterschaft

2000: Britische Formel Renault

2007: Formel 1



Antonio Giovinazzi: 1

2012: Formula Pilota China



Romain Grosjean: 8

2003: Schweizer Formel Renault 1.6

2003: Formel Lista Junior

2005: Französische Formel Renault

2007: Formel-3-Euroserie

2008: GP2 Asia

2010: Auto GP

2011: GP2 Asia

2011: GP2



Kevin Magnussen: 2

2008: Dänische Formel Ford

2013: Formel Renault 3.5



George Russell: 3

2014: BRDC Formula 4

2017: GP3

2018: Formel 2



Nicholas Latifi: 0