Formel 1

Lewis Hamilton: 400 Millionen Dollar in zehn Jahren

Die Wirtschaftsexperten von Forbes haben die Sport-Grossverdiener der letzten zehn Jahre zusammengetragen. Mit dem sechsfachen Champion Lewis Hamilton gehört auch ein Formel-1-Star zur Top-10.

Alle Jahre werfen die Wirtschaftsprofis von Forbes einen Blick auf die Einkommen der berühmtesten Athleten der Welt. Dabei werden jeweils Gehälter, Preisgelder, Boni, Sponsorengelder, Auftrittsgebühren und Lizenzeinnahmen berücksichtigt. In diesem Jahr haben die Kollegen eine Top-10 der sportlichen Grossverdiener der letzten zehn Jahre zusammengetragen.

Und mit Lewis Hamilton ist auch ein Formel-1-Star in den Top-10 der Liste von 2010 bis 2019 vertreten. Der Mercedes-Star holte im entsprechenden Zeitraum nicht nur fünf Titel und 73 GP-Siege. Der 34-jährige Brite verdiente gemäss der Forbes-Liste auch rund 400 Millionen Dollar. Hamilton kommt damit auf den zehnten Platz hinter Basketball-Ass Kevin Durant, der in zehn Jahren 425 Millionen Dollar eingenommen hat.

Das sind zehn Millionen weniger als Box-Profi Manny Pacquiao, der den siebten Platz hinter den Golf-Profis Phil «Lefty» Mickelson und Tiger Woods belegt, wobei Woods mit 615 Millionen Dollar die Nase klar vor seinem Rivalen (480 Millionen Dollar) hat. An das Einkommen der Schweizer Tennis-Ikone Roger Federer kommt aber auch der 43-jährige Amerikaner nicht heran, denn der 38-Jährige nahm in den vergangenen zehn Jahren rund 650 Millionen Dollar ein.

Mit 40 Millionen mehr belegt LeBron James den vierten Platz hinter den Fussballern Lionel Messi (750 Millionen Dollar) und Cristiano Ronaldo (800 Millionen Dollar). An erster Stelle steht allerdings mit einem Vorsprung von 115 Millionen Dollar wieder ein Boxer: Floyd Mayweather, der seine Kämpfe selbst vermarktet, nahm alleine für seine beiden Kämpfe gegen Pacquiao und Conor McGregor in 2015 und 2017 alleine schon 500 Millionen Dollar ein. Forbes beziffert sein Einkommen in den vergangenen zehn Jahren auf stolze 915 Millionen Dollar.

Formel-1-WM 2019, Fahrer

1. Lewis Hamilton, Mercedes, 413 Punkte. 2. Valtteri Bottas, Mercedes, 326. 3. Max Verstappen, Red Bull Racing 278. 4. Charles Leclerc, Ferrari, 264. 5. Sebastian Vettel, Ferrari 240. 6. Carlos Sainz, McLaren, 96. 7. Pierre Gasly, Toro Rosso, 95. 8. Alex Albon, Red Bull Racing, 92. 9. Daniel Ricciardo, Renault, 54. 10. Sergio Pérez, Racing Point, 52. 11. Lando Norris, McLaren, 49. 12. Kimi Räikkönen, Alfa Romeo, 43. 13. Daniil Kvyat, Toro Rosso, 37. 14. Nico Hülkenberg, Renault, 37. 15. Lance Stroll, Racing Point, 21. 16. Kevin Magnussen, Haas, 20. 17. Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo, 14. 18. Romain Grosjean, Haas, 8. 19. Robert Kubica, Williams, 1. 20. George Russell, Williams, 0.

Formel-1-WM 2019, Teams

1. Mercedes, 739 Punkte. 2. Ferrari, 504. 3. Red Bull Racing, 417. 4. McLaren, 145. 5. Renault, 91. 6. Toro Rosso, 85. 7. Racing Point, 73. 8. Alfa Romeo, 57. 9. Haas, 28. 10. Williams, 1.