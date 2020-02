Formel 1

Kilometerfresser und Sorgenkinder: Zahlen zum Test

Die Testfahrten in Barcelona sind vorbei, der Saisonauftakt kann kommen. Wir haben nach den sechs Tagen die wichtigsten Zahlen.

Normalerweise zeigt sich bei den Testfahrten das übliche Bild: Mercedes ist vorne. Wenn nicht bei den Bestzeiten, dann aber bei den Kilometern. Denn der Silberpfeil ist in der Regel zuverlässig.

Doch in dieser Woche in Barcelona war es anders, da stotterte der Motor für Mercedes-Verhältnisse ungewöhnlich häufig. «Wir sind so fokussiert wie nie zuvor. Es fühlt sich wie unser bisher schwierigstes Jahr an», sagte Champion Lewis Hamilton. In Sachen Kilometerleistung waren dann auch tatsächlich mal andere Teams vorne.

Man habe noch «einige Probleme», meinte er: «Es war nicht perfekt. Diese Probleme gilt es jetzt auszumerzen. Wie lange das dauern wird, weiß ich aber nicht. Es muss aber nichts Schlechtes sein, wenn so etwas beim Testen passiert. Ansonsten war unsere Leistung ziemlich gut. Wo wir damit im Vergleich zu den anderen stehen, keine Ahnung.»

Das ist die zentrale Frage: Wo genau stehen wir nach Abschluss der sechs Wintertesttage auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya? Selbst die Rennställe sind sich dessen unsicher. Zehn Lehren aus den Tests haben wir dennoch gezogen.

Und auch einige Zahlen gesammelt.

Wintertests 2 in Barcelona (26. - 28. Februar)

Runden und Kilometer der Fahrer



1. Charles Leclerc (Ferrari SF1000) 261 Runden/1215 Kilometer

2. Sergio Perez (Racing Point RP20-Mercedes) 238/1108

3. Sebastian (Ferrari SF1000) Ferrari 229/1066

4. Daniil Kvyat (AlphaTauri AT01-Honda) 221/1029

5. Valtteri Bottas (Mercedes W11) 216/1005

6. Carlos Sainz (McLaren MCL35-Renault) 209/973

7. Nicholas Latifi (Williams FW43-Mercedes) 208/968

8. George Russell (Williams FW43-Mercedes) 205/954

9. Lewis Hamilton (Mercedes W11) 193/898

Romain Grosjean (Haas VF-20-Ferrari) 193/898

11. Esteban Ocon (Renault RS20) 186/865

12. Daniel Ricciardo (Renault RS20) 177/824

13. Lance Stroll (Racing Point RP20-Mercedes) 173/805

14. Lando Norris (McLaren MCL35-Renault) 170/791

15. Pierre Gasly (AlphaTauri AT01-Honda) 169/787

16. Kimi Raikkonen (Alfa Romeo-Sauber C39-Ferrari 166/772

17. Max Verstappen (Red Bull Racing RB16-Honda) 160/744

18. Alexander Albon (Red Bull Racing RB16-Honda) 149/694

19. Kevin Magnussen (Haas VF-20-Ferrari) 140/652

20. Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo-Sauber C39-Ferrari) 92/428

21. Robert Kubica (Alfa Romeo-Sauber C39-Ferrari) 53/246



Runden und Kilometer der einzelnen Teams:

1. Ferrari 490 Runden/2281 Kilometer

2. Williams 413/1923

3. Racing Point 411/1913

4. Mercedes 409/1904

5. AlphaTauri 390/1815

6. McLaren 379/1764

7. Renault 363/1689

8. Haas 333/1550

9. Alfa Romeo 311/1448

10. Red Bull 309/1438



Kilometer nach Motoren:

1. Mercedes 1233 Runden/5740 Kilometer

2. Ferrari 1134/5279

3. Renault 742/3454

4. Honda 699/3254

Wintertest 1 in Barcelona (19.–21. Februar 2020)

1. Lewis Hamilton (Mercedes W11) 273 Runden/1270 Kilometer

2. Max Verstappen (Red Bull Racing RB16-Honda) 254/1182

3. Carlos Sainz Jr. (McLaren MCL35-Renault) 237/1103

4. Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo-Sauber C39-Ferrari) 231/1075

5. Valtteri Bottas (Mercedes W11) 221/1028

6. Alexander Albon (Red Bull Racing RB16-Honda) 217/1010

7. Romain Grosjean (Haas VF-20-Ferrari) 206/958

8. Pierre Gasly (AlphaTauri AT01-Honda) 206/958

9. Sergio Perez (Racing Point RP20-Mercedes) 203/944

10. Daniel Ricciardo (Renault RS20) 190/884

11. Esteban Ocon (Renault RS20) 190/884

12. George Russell (Williams FW43-Mercedes) 189/879

13. Lando Norris (McLaren MCL35-Renault) 186/865

14. Charles Leclerc (Ferrari SF1000) 181/842

15. Daniil Kvyat (AlphaTauri AT01-Honda) 178/828

16. Sebastian Vettel (Ferrari SF1000) 173/805

17. Lance Stroll (Racing Point RP20-Mercedes) 168/782

18. Nicholas Latifi (Williams FW43-Mercedes) 135/628

19. Kimi Raikkonen (Alfa Romeo-Sauber C39-Ferrari) 134/623

20. Kevin Magnussen (Haas VF-20-Ferrari) 110/512

21. Robert Kubica (Alfa Romeo-Sauber C39-Ferrari) 59/274



Runden und Kilometer der einzelnen Teams:

1. Mercedes 494 Runden/2299,5 Kilometer

2. Red Bull Racing 471/2192,

3. Alfa Romeo Racing 424/1973

4. McLaren 423/1969

5. AlphaTauri 384/1787

6. Renault 380/1768

7. Racing Point 371/1727

8. Ferrari 354/1647

9. Williams 324/1508

10. Haas 316/1470



Kilometer nach Motoren:

1. Mercedes 1189 Runden/5534 Kilometer

2. Ferrari 1094/5092

3. Honda 855/3979

4. Renault 803/3737



Bestzeiten insgesamt:



1. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W11, 1:15,732, Fr21 C5

2. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16-Honda, 1:16,269, Fr28 C4

3. Daniel Ricciardo (AUS), Renault RS20, 1:16,276, Fr28 C5

4. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF1000, 1:16,360, Fr28 C5

5. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W11, 1:16,410, Fr28 C5

6. Esteban Ocon (F), Renault RS20, 1:16,433, Fr28 C5

7. Sergio Pérez (MEX), Racing Point RP20-Mercedes, 1:16,634, Fr28 C3

8. Carlos Sainz (E), McLaren MCL35-Renault, 1:16,820, Fr28 C4

9. Sebastian Vettel (D), Ferrari SF1000, 1:16,841, Do27 C5

10. George Russell (GB), Williams FW43-Mercedes, 1:16,871, Fr28 C5

11. Daniil Kvyat (RU), AlphaTauri AT01-Honda, 1:16,914, Fr28 C4

12. Robert Kubica (PL), Alfa Romeo-Sauber C39-Ferrari, 1:16,942, Do27 C5

13. Romain Grosjean (F), Haas VF-20-Ferrari, 1:17,037, Fr28 C4

14. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT01-Honda, 1:17,066, Do27 C5

15. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo-Sauber C39-Ferrari, 1:17,091, Do20 C5

16. Lance Stroll (CDN), Racing Point RP20-Mercedes, 1:17,118, Do27 C3

17. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43-Mercedes, 1:17,313, Do27 C5

18. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo-Sauber C39-Ferrari, 1:17,469, Fr21 C5

19. Kevin Magnussen (DK), Haas VF-20-Ferrari, 1:17,495, Fr28 C4

20. Alex Albon (T), Red Bull Racing RB16-Honda, 1:17,550, Mi26 C2

21. Lando Norris (GB), McLaren MCL35-Renault, 1:17,573, Do27 C3



Reifenmischungen von Pirelli: C1 (hart) bis C5 (extraweich)



Mi19 = Mittwoch, 19. Februar

Do20 = Donnerstag, 20. Februar

Fr21 = Freitag, 21. Februar

Mi26 = Mittwoch, 26. Februar

Do27 = Donnerstag, 27. Februar

Fr28 = Freitag, 28. Februar





Barcelona-Test, Tag 6 (28. Februar)

1. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W11, 1:16,196 (76 Runden) C5

2. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16-Honda, 1:16,269 (44) C4

3. Daniel Ricciardo (AUS), Renault RS20, 1:16,276 (65) C5

4. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF1000, 1:16,360 (177) C5

5. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W11, 1:16,410 (90) C5

6. Esteban Ocon (F), Renault RS20, 1:16,433 (71) C4

7. Sergio Pérez (MEX), Racing Point RP20-Mercedes, 1:16,634 (153) C3

8. Carlos Sainz (E), McLaren MCL35-Renault, 1:16,820 (159) C4

9. George Russell (GB), Williams FW43-Mercedes, 1:16,871 (143) C5

10. Daniil Kvyat (RU), AlphaTauri AT01-Honda, 1:16,914 (158) C3

11. Romain Grosjean (F), Haas VF-20-Ferrari, 1:17,037 (86) C4

12. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo-Sauber C39-Ferrari, 1:17,415 (115) C3

13. Kevin Magnussen (DK), Haas VF-20-Ferrari, 1:17,495 (26) C4

14. Alex Albon (T), Red Bull Racing RB16-Honda, 1:17,803 (59) C2





Barcelona-Test, Tag 5 (27. Februar)

1. Sebastian Vettel (D), Ferrari SF1000, 1:16,841 (145 Runden) C5

2. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT01-Honda, 1:17,066 (139) C5

3. Lance Stroll (CDN), Racing Point RP20-Mercedes, 1:17,118 (130) C3

4. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43-Mercedes, 1:17,313 (160) C5

5. Lando Norris (GB), McLaren MCL35-Renault, 1:17,573 (113) C3

6. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16-Honda, 1:17,738 (31) C2

7. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W11, 1:17,985 (47) C3

8. Esteban Ocon (F), Renault RS20, 1:18,013 (37) C4

9. Kevin Magnussen (DK), Haas VF-20-Ferrari, 1:18,225 (111) C3

10. Alex Albon (T), Red Bull Racing RB16-Honda, 1:18,393 (61) C2

11. Daniel Ricciardo (AUS), Renault RS20, 1:18,395 (59) C3

12. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo-Sauber C39-Ferrari, 1:19,670 (92) C3

13. Lewis Hamilton (AUS, Mercedes W11, 1:22,425 (14) C3





Barcelona-Test, Tag 4 (26. Februar)

1. Robert Kubica (PL), Alfa Romeo-Sauber C39-Ferrari, 1:16,942 (53 Runden) C5

2. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16-Honda, 1:17,347 (84) C3

3. Sergio Pérez (MEX), Racing Point RP20-Mercedes, 1:17,428 (48) C3

4. Daniil Kvyat (RUS), AlphaTauri AT01-Honda, 1:17,456 (61) C3

5. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT01-Honda, 1:17,540 (25) C4

6. Alex Albon (T), Red Bull Racing RB16-Honda, 1:17,550 (29) C2

7. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W11, 1:17,562 (89) C2

8. Lance Stroll (CDN), Racing Point RP20-Mercedes, 1:17,787 (43) C3

9. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W11, 1:18,100 (90) C3

10. Sebastian Vettel (D), Ferrari SF1000, 1:18,113 (84) C3

11. Daniel Ricciardo (AUS), Renault RS20, 1:18,214 (53) C2

12. Carlos Sainz (E), McLaren MCL35-Renault, 1:18,221 (46) C3

13. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF1000, 1:18,244 (80) C3

14. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43-Mercedes, 1:18,300 (48) C4

15. George Russell (GB), Williams FW43-Mercedes, 1:18,535 (59) C3

16. Romain Grosjean (F), Haas VF-20-Ferrari, 1:18,670 (107) C3

17. Lando Norris (GB), McLaren MCL35-Renault, 1:18,826 (57) C2

18. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo-Sauber C39-Ferrari, 1:19,515 (51) C3

19. Esteban Ocon (F), Renault RS20, 1:21,542 (74) C2



Barcelona, Tag 3 (21. Februar)

1. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W11, 1:15,732 (65 Runden) C5

2. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W11, 1:16,516 (73) C5

3. Esteban Ocon (F), Renault RS20, 1:17,102 (76) C4

4. Lance Stroll (CDN), Racing Point RP20-Mercedes, 1:17,338 (116) C4

5. Daniil Kvyat (RU), AlphaTauri AT01-Honda, 1:17,427 (62) C4

6. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo-Sauber C39-Ferrari, 1:17,469 (152) C4

7. Daniel Ricciardo (AUS), Renault RS20, 1:17,574 (93) C2

8. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16-Honda, 1:17,636 (86) C2

9. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT01-Honda, 1:17,783 (59) C4

10. Alex Albon (T), Red Bull Racing RB16-Honda, 1:18,154 (83) C2

11. Carlos Sainz (E), McLaren MCL35-Renault, 1:18,274 (76) C2

12. Romain Grosjean (F), Haas VF-20-Ferrari, 1:18,380 (48) C3

13. Sebastian Vettel (D), Ferrari SF1000, 1:18,384 (100) C3

14. Lando Norris (GB), McLaren MCL35-Renault, 1:18,454 (49) C3

15. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43-Mercedes, 1:19,004 (72) C3

16. Kevin Magnussen (DK), Haas VF-20-Ferrari, 1:19,709 (4) C2





Barcelona-Test, Tag 2 (20. Februar)

1. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo-Sauber C39-Ferrari, 1:17,091 (134 Runden) C5

2. Sergio Pérez (MEX), Racing Point RP20-Mercedes, 1:17,347 (145) C3

3. Daniel Ricciardo (AUS), Renault RS20, 1:17,749 (41) C3

4. Alex Albon (T), Red Bull Racing RB16-Honda, 1:17,912 (134) C2

5. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT01-Honda, 1:18,121 (147) C2

6. Sebastian Vettel (D), Ferrari SF1000, 1:18,154 (73) C4

7. George Russell (GB), Williams FW43-Mercedes, 1:18,266 (116) C3

8. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF1000, 1:18,335 (49) C3

9. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W11, 1:18,387 (106) C1

10. Lando Norris (GB), McLaren MCL35-Renault, 1:18,474 (137) C3

11. Romain Grosjean (F), Haas VF-20-Ferrari, 1:18,496 (158) C3

12. Esteban Ocon (F), Renault RS20, 1:18,557 (52) C2

13. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W11, 1:19,307 (77) C2





Barcelona-Test, Tag 1 (19. Februar)

1. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W11, 1:16,976 (94 Runden) C2

2. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W11, 1:17,313 (79) C3

3. Sergio Pérez (MEX), Racing Point RP20-Mercedes, 1:17,375 (58) C3

4. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16-Honda, 1:17,516 (168) C3

5. Daniil Kvyat (RU), AlphaTauri AT01-Honda, 1:17,698 (116) C3

6. Carlos Sainz (E), McLaren MCL35-Renault, 1:17,842 (161) C3

7. Daniel Ricciardo (AUS), Renault RS20, 1:17,873 (55) C2

8. Esteban Ocon (F), Renault RS20, 1:18,004 (62) C3

9. George Russell (GB), Williams FW43-Mercedes, 1:18,168 (73) C3

10. Lance Stroll (CDN), Racing Point RP20-Mercedes, 1:18,282 (52) C2

11. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF1000, 1:18,289 (132) C3

12. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43-Mercedes, 1:18,382 (63) C3

13. Robert Kubica (PL), Alfa Romeo-Sauber C39-Ferrari, 1:18,386 (59) C3

14. Kevin Magnussen (DK), Haas VF-20-Ferrari, 1:18,466 (106) C3

15. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo-Sauber C39-Ferrari, 1:20,096 (79) C3