Formel 1

Comeback 2021? Vasseur: Robert Kubica muss liefern

Robert Kubica ist 2020 dritter Mann bei Alfa-Romeo Sauber, sorgte in dieser Woche mit der Bestzeit für Schlagzeilen. Teamchef Fred Vasseur hält ein Comeback als Stammfahrer für möglich.

Es war ein fast vergessenes Gefühl: Robert Kubica dominierte am Mittwoch die Schlagzeilen der Formel-1-Testfahrten. Und zwar die positiven. Der Pole fuhr an dem Tag die Bestzeit in Barcelona, stand im Zeitentableau also endlich mal wieder ganz oben.

Kubica – 2020 dritter Mann bei Alfa Romeo-Sauber – lässt das kalt: «Das ist egal», findet er. «Nicht egal ist es hingegen, wie sich der Wagen anfühlt. Wenn du auf einen Schlag um zwei bis drei Sekunden schneller fahren kannst, dann zeigt das höchstens, welches Potenzial dieses Auto birgt. Ich war in der letzten Woche ziemlich weit hinten, nun bin ich vorne.»

Er kann mit einem deutlich besseren Auto als 2019, als er im desaströsen Williams chancenlos war, mehr Akzente setzen. Wie auch in der DTM, wo er 2020 an den Start gehen wird. Um zu zeigen, dass er es noch kann.

Für ein Stammcockpit 2021?

Auf die Frage, ob Kubica die Chance dazu habe, sagte Alfa Romeo-Teamchef Fred Vasseur zu Eleven Sports: «Sicher. Wenn man sieht, wo Robert jetzt steht, ist er sicherlich näher dran als vor ein paar Jahren.»

«Die Aufgabe, die er vor einem Jahr hatte, war nicht einfach. Ich kenne George (Russell), der früher in meinem Team gefahren ist, und ich schätze ihn sehr, sehr hoch ein. Es war eine schwierige Situation für Robert.»

«Aber jetzt wird die Arbeit, die er für uns und in der DTM leisten wird, Auswirkungen auf seine Zukunft haben.»

Ob der Pole die Chance dann bei Alfa Romeo bekommt – da hielt sich Vasseur bedeckt. «Die Vereinbarung, die wir haben, konzentriert sich auf die aktuelle Saison», sagte er. «Und das Wichtigste ist das Ergebnis am Ende der Saison, nicht die Worte, die 12 Monate zuvor gesprochen wurden.»

Formel-1-Wintertests 2020

1. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W11, 1:15,732, Fr21 C5

2. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16-Honda, 1:16,269, Fr28 C4

3. Daniel Ricciardo (AUS), Renault RS20, 1:16,276, Fr28 C5

4. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF1000, 1:16,360, Fr28 C5

5. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W11, 1:16,410, Fr28 C5

6. Esteban Ocon (F), Renault RS20, 1:16,433, Fr28 C5

7. Sergio Pérez (MEX), Racing Point RP20-Mercedes, 1:16,634, Fr28 C3

8. Carlos Sainz (E), McLaren MCL35-Renault, 1:16,820, Fr28 C4

9. Sebastian Vettel (D), Ferrari SF1000, 1:16,841, Do27 C5

10. George Russell (GB), Williams FW43-Mercedes, 1:16,871, Fr28 C5

11. Daniil Kvyat (RU), AlphaTauri AT01-Honda, 1:16,914, Fr28 C4

12. Robert Kubica (PL), Alfa Romeo-Sauber C39-Ferrari, 1:16,942, Do27 C5

13. Romain Grosjean (F), Haas VF-20-Ferrari, 1:17,037, Fr28 C4

14. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT01-Honda, 1:17,066, Do27 C5

15. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo-Sauber C39-Ferrari, 1:17,091, Do20 C5

16. Lance Stroll (CDN), Racing Point RP20-Mercedes, 1:17,118, Do27 C3

17. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43-Mercedes, 1:17,313, Do27 C5

18. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo-Sauber C39-Ferrari, 1:17,469, Fr21 C5

19. Kevin Magnussen (DK), Haas VF-20-Ferrari, 1:17,495, Fr28 C4

20. Alex Albon (T), Red Bull Racing RB16-Honda, 1:17,550, Mi26 C2

21. Lando Norris (GB), McLaren MCL35-Renault, 1:17,573, Do27 C3



Reifenmischungen von Pirelli: C1 (hart) bis C5 (extraweich)



Mi19 = Mittwoch, 19. Februar

Do20 = Donnerstag, 20. Februar

Fr21 = Freitag, 21. Februar

Mi26 = Mittwoch, 26. Februar

Do27 = Donnerstag, 27. Februar

Fr28 = Freitag, 28. Februar





Barcelona-Test, Tag 6 (28. Februar)

1. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W11, 1:16,196 (76 Runden) C5

2. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16-Honda, 1:16,269 (44) C4

3. Daniel Ricciardo (AUS), Renault RS20, 1:16,276 (65) C5

4. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF1000, 1:16,360 (177) C5

5. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W11, 1:16,410 (90) C5

6. Esteban Ocon (F), Renault RS20, 1:16,433 (71) C4

7. Sergio Pérez (MEX), Racing Point RP20-Mercedes, 1:16,634 (153) C3

8. Carlos Sainz (E), McLaren MCL35-Renault, 1:16,820 (159) C4

9. George Russell (GB), Williams FW43-Mercedes, 1:16,871 (143) C5

10. Daniil Kvyat (RU), AlphaTauri AT01-Honda, 1:16,914 (158) C3

11. Romain Grosjean (F), Haas VF-20-Ferrari, 1:17,037 (86) C4

12. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo-Sauber C39-Ferrari, 1:17,415 (115) C3

13. Kevin Magnussen (DK), Haas VF-20-Ferrari, 1:17,495 (26) C4

14. Alex Albon (T), Red Bull Racing RB16-Honda, 1:17,803 (59) C2





Barcelona-Test, Tag 5 (27. Februar)

1. Sebastian Vettel (D), Ferrari SF1000, 1:16,841 (145 Runden) C5

2. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT01-Honda, 1:17,066 (139) C5

3. Lance Stroll (CDN), Racing Point RP20-Mercedes, 1:17,118 (130) C3

4. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43-Mercedes, 1:17,313 (160) C5

5. Lando Norris (GB), McLaren MCL35-Renault, 1:17,573 (113) C3

6. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16-Honda, 1:17,738 (31) C2

7. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W11, 1:17,985 (47) C3

8. Esteban Ocon (F), Renault RS20, 1:18,013 (37) C4

9. Kevin Magnussen (DK), Haas VF-20-Ferrari, 1:18,225 (111) C3

10. Alex Albon (T), Red Bull Racing RB16-Honda, 1:18,393 (61) C2

11. Daniel Ricciardo (AUS), Renault RS20, 1:18,395 (59) C3

12. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo-Sauber C39-Ferrari, 1:19,670 (92) C3

13. Lewis Hamilton (AUS, Mercedes W11, 1:22,425 (14) C3





Barcelona-Test, Tag 4 (26. Februar)

1. Robert Kubica (PL), Alfa Romeo-Sauber C39-Ferrari, 1:16,942 (53 Runden) C5

2. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16-Honda, 1:17,347 (84) C3

3. Sergio Pérez (MEX), Racing Point RP20-Mercedes, 1:17,428 (48) C3

4. Daniil Kvyat (RUS), AlphaTauri AT01-Honda, 1:17,456 (61) C3

5. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT01-Honda, 1:17,540 (25) C4

6. Alex Albon (T), Red Bull Racing RB16-Honda, 1:17,550 (29) C2

7. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W11, 1:17,562 (89) C2

8. Lance Stroll (CDN), Racing Point RP20-Mercedes, 1:17,787 (43) C3

9. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W11, 1:18,100 (90) C3

10. Sebastian Vettel (D), Ferrari SF1000, 1:18,113 (84) C3

11. Daniel Ricciardo (AUS), Renault RS20, 1:18,214 (53) C2

12. Carlos Sainz (E), McLaren MCL35-Renault, 1:18,221 (46) C3

13. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF1000, 1:18,244 (80) C3

14. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43-Mercedes, 1:18,300 (48) C4

15. George Russell (GB), Williams FW43-Mercedes, 1:18,535 (59) C3

16. Romain Grosjean (F), Haas VF-20-Ferrari, 1:18,670 (107) C3

17. Lando Norris (GB), McLaren MCL35-Renault, 1:18,826 (57) C2

18. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo-Sauber C39-Ferrari, 1:19,515 (51) C3

19. Esteban Ocon (F), Renault RS20, 1:21,542 (74) C2