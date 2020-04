Corona: Micks Teamkollege Shwartzman trauert um Papa

Mick Schumachers Prema-Teamkollege Robert Shwartzman trauert um seinen Vater. Medienberichten zufolge verstarb Mikhail Shwartzman nach einer Coronavirus-Infektion.

Robert Shwartzman trauert um seinen Vater. Der 52-Jährige ist am Samstag verstorben. Medienberichten zufolge offenbar nach einer Infektion mit dem neuen Coronavirus.

«Während ich das schreibe, weine ich. Ich kann nicht glauben, dass du nicht mehr da bist. Du hast mir im Leben und während meiner Karriere so viel geholfen, und ich habe es nicht rechtzeitig geschafft, das zurückzuzahlen», schrieb Shwartzman auf Instagram: «Du warst und bist der beste Vater der Welt. Ich liebe dich, und werde dich so sehr vermissen.»

Auch Ferrari meldete sich, schrieb auf Twitter an Shwartzman, der seit 2018 Mitglied der Akademie ist: «Robert, in dieser schrecklich traurigen Zeit möchten wir, dass du die Liebe der Ferrari-Familie spürst. Dein Vater war immer stolz auf dich und das aus gutem Grund. Wir fühlen genauso und wir wissen, dass du ihn weiterhin stolz machen wirst, wo immer er jetzt ist. Bleib stark.»

Shwartzmans Förderer SMP Racing schrieb zudem: «Wir sprechen Robert und seiner gesamten Familie unser Beileid aus und werden alles in unserer Macht stehende tun, um Robert bei der Bewältigung dieses Verlusts zu helfen.»

Shwartzman ist in der neuen Saison der Formel 2 Teamkollege von Mick Schumacher. Beide kennen sich bereits aus der Formel 3, 2018 war Shwartzman bereits Schumachers Teamkollege. Der Russe wurde damals Gesamtdritter, Mick holte den Titel.

2019 stieg Schumacher dann in die Formel 2 auf, Shwartzman trat in der neuen FIA Formel 3 an, wo er auf Anhieb den Titel holte.