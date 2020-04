Kimi Räikkönen: «Dafür wurde ich nicht GP-Pilot»

​Formel-1-Champion Kimi Räikkönen befindet sich mit seiner Familie in Südfinnland. Dass der 40jährige Alfa Romeo-Star so bald an simulierten Rennen teilnimmt, ist eher unwahrscheinlich.

Formel-1-Champion Kimi Räikkönen hat sich mit seiner Ehefrau Minttu und den Kindern Robin und Rianna nach Porkkala in Südfinnland zurückgezogen. Er hält sich über alle Entwicklungen in Sachen Corona-Pandemie auf dem Laufenden, «aber besessen bin ich vom Thema nicht», wie er meinem Kollegen Jean-Michel Desnoues von AUTOhebdo sagte. «Ich gucke nicht zu oft Fernsehnachrichten und lese auch nicht allzu häufig Zeitung. Ich halte mich eher auf dem Handy über die jüngsten Entwicklungen auf dem Laufenden. Aber ich bin vom Thema nicht besessen.»

«Selbst wenn ich das Bedürfnis hätte, mich mehr zu informieren, käme ich nicht dazu, die Kinder halten mich auf Trab. Papa ist ein Vollzeit-Job. Am Abend setze ich mich dann schon hin und schau fern. Es ist ziemlich beängstigend, was da auf der ganzen Welt passiert und dass es nicht möglich ist, diesen Virus in den Griff zu bekommen. Aber die Panik darf nicht siegen, das wäre das Schlimmste, was wir tun könnten. Wir müssen uns einfach daran halten, was man uns sagt – zuhause bleiben!»

Kimi ist einer jener Fahrer, deren Verträge Ende 2020 auslaufen. Was ändert die Zwangpause durch den Virus in der Planung? Kimi im Corriere della Sera: «Es ändert sich nicht viel. So lange ich Spass am Motorsport habe, bleibe ich Formel-1-Fahrer. Wir müssen erst mal wieder anfangen, Rennen zu fahren, alles Weitere ergibt sich von selber. Meine Motivation ist ungebrochen.»



Was wir nicht erwarten sollten: Dass wir Kimi Räikkönen so bald bei einem virtuellen Formel-1-Lauf erleben. Der 21fache GP-Sieger über die Arbeit im Simulator: «Es war bei Ferrari nicht so, dass ich das nicht mochte. Aber dann fährt du nach Italien und sitzt in diesem Ding, und dafür wurde ich nicht GP-Pilot. Die Simulation ist einfach zu verschiedem vom richtigen Fahren. Ich plane also nicht, an diesen Online-Rennen teilzunehmen.»





Der gegenwärtige Formel-1-Kalender 2020

05. Juli: Spielberg, Red Bull Ring/A

19. Juli: Silverstone, Silverstone Circuit/GB

02. August: Mogyoród bei Budapest, Hungaroring/H

30. August: Francorchamps, Circuit de Spa-Francorchamps/B

06. September: Monza, Autodromo Nazionale/I

20. September: Singapur, Marina Bay Street Circuit/SGP

27. September: Sotschi, Sochi Autodrom/RUS

11. Oktober: Suzuka, Suzuka Circuit/J

25. Oktober: Austin, Circuit of the Americas/USA

1. November: Mexico City, Autódromo Hermanos Rodríguez/MEX

15. November: São Paulo, Autódromo José Carlos Pace/BR

29. November: Abu Dhabi, Yas Marina Circuit/UAE



Ohne neuen Termin

Shanghai, Shanghai International Circuit/RCH

Melbourne, Albert Park Circuit/AUS

Bahrain, Bahrain International Circuit/BRN

Hanoi, Street Circuit Hanoi/VN

Zandvoort, Circuit Park Zandvoort/NL

Montmeló bei Barcelona, Circuit de Barcelona-Catalunya/E

Aserbaidschan, Baku City Circuit/AZ

Montreal, Circuit Gilles Villeneuve/CDN

Le Castellet, Circuit Paul Ricard/F



Abgesagt

Monte Carlo, Circuit de Monaco/MC





