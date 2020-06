Hoffnung in Silverstone: Quarantäne-Regel gelockert

​Die Chancen auf zwei WM-Läufe in Silverstone (2. August und 9. August) steigen: Oliver Dowden, Staatssekretär für Kultur, Medien und Sport, will die Quarantäne-Regel für die Formel 1 lockern.

Am 10. Mai kündigte der britische Premierminister Boris Johnson an: Wer nach Grossbritannien einreist, muss künftig 14 Tage lang in Isolation, an einer Adresse, welche den Behörden gemeldet werden muss. Diese Vorschrift tritt am Montag, 8. Juni in Kraft. Ausnahmeregeln sind dabei nur für Lastwagenfahrer (etwa für den Transport lebenswichtiger Güter) sowie für Diplomaten gestattet. Die strikte Umsetzung bedeutete für die Formel 1: Keine Rennen in Silverstone direkt im Anschluss an die geplanten ersten beiden Saisonläufe auf dem Red Bull Ring vom 5. Juli und vom 12. Juli. Formel-1-CEO Chase Carey baute daraufhin den Europa-Kalender um – nach den Rennen in Österreich folgt ein Lauf in Ungarn.

Nun steigen die Chancen, dass im August in Silverstone gefahren werden kann, geplant sind zwei Rennen am 2. August und am 9. August. Denn Oliver Dowden (41), Staatssekretär für Kultur, Medien und Sport, will die Quarantäne-Regel für Sportmannschaften lockern.

Staatssekretär Dowden hat am Wochenende klargemacht, dass sportliche Anlässe seine volle Unterstützung hätten. «Das Warten ist vorbei», sagte der 41jährige Politiker. «Live-Sport in Grossbritannien wird wieder möglich, in einem sicheren, sorgfältig kontrollierten Umfeld. Wann die einzelnen Sportarten wieder Wettbewerbe austragen, das liegt an den einzelnen Verbänden, sie kennen sich da am besten aus. Aber Fussball, Tennis, Pferderennen, Formel 1, Cricket, Golf, Rugby und so fort werden bald wieder zu sehen sein.»

Es wird für Wettbewerber keine allgemeine Ausnahmeregel geben, aber die Regierung will bei Sportmannschaften flexibler sein, was die Einreise nach Grossbritannien angeht. Sofern für diese Fachkräfte die Reisebewegungen im Land dargelegt und bewilligt werden.



Ein Sprecher der Formel 1 sagt: «Wir begrüssen die Bemühungen der Regierung, dass Spitzensport wieder möglich wird und dass wir Unterstützung erhalten, um wieder Rennen austragen zu können. Wir bleiben mit den Behörden in engem Kontakt.»



Die britische Times hatte berichtet, dass sich Boris Johnson höchstpersönlich für Silverstone einsetze. Der in New York geborene Staatschef soll das Thema in einer Kabinettssitzung zur Sprache gebracht haben. Der 55jährige Johnson hat dabei die Rolle der Motorsportindustrie unterstrichen: 4500 Firmen bilden in Grossbritannien die Motorsport-Industrie, mit einem Umsatzvolumen von 10 Milliarden Euro im Jahr. Gemäss Informationen der «Motorsport Industry Association» (MIA) leben 40.000 Fachkräfte direkt vom Rennsport.





Europa-GP (provisorisch)

5. Juli: Red Bull Ring (Österreich)

12. Juli: Red Bull Ring (Österreich)

19. Juli: Hungaroring (Ungarn)

2. August: Silverstone (Grossbritannien)

9. August: Silverstone (Grossbritannien)

16. August: Spanien (Barcelona)

30. August: Spa-Francorchamps (Belgien)

6. September: Monza (Italien)