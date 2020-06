Kein Scherz: Formel 1 verkauft Karos der Zielflagge

So wird das am Ende zuhause aussehen

​Die Formel 1 hat die Kampagne «We Race As One» ins Leben gerufen. Kein Scherz: Um Geld für den guten Zweck zu sammeln, werden jetzt die Karos auf der traditionellen Zielflagge verkauft.

Am 22. Juni hat die Formel 1 eine Kampagne gegen Ungleichheit und für Vielfalt begonnen: «We Race As One» steht mit den Farben aller Rennställe in Form eines Regenbogens unter anderem dafür, dass die Menschen der Motorsportgemeinde in der Not zusammenrücken und zusammenhalten, etwa wie in der Corona-Pandemie. Die Kampagne steht ferner für das Ziel des Sports, dass Menschen ungeachtet ihrer Herkunft und Hautfarbe die gleichen Chancen erhalten.

Formel-1-CEO Chase Carey hatte verschiedene Aktionen im Rahmen von «We Race As One» angekündigt, der Erlös geht vollumfänglich an Hilfswerke. Eine dieser Aktionen steht nun fest, und es klingt zunächst ein wenig wie ein verspäteter Aprilscherz, aber es ist wahr – die Formel 1 verkauft die Karos auf der klassischen Motorsport-Zielflagge.

Die Formel 1 hat sich zum Ziel gesetzt, pro Rennen 11.000 Britische Pfund (etwas über 12.000 Euro) zu sammeln, wobei 56 der 80 Karos verkauft werden. Die restlichen 24 bleiben frei für den jeweiligen Rennpromoter – für Gäste und eigene Fans.

Die Fans werden für 199.00 Pfund (220 Euro) ihren Namen auf der Zielflagge haben, können allerdings nicht einen bestimmten Platz aussuchen. Wenn das Rennen gelaufen ist, wird die Flagge sorgfältig zerlegt und in einem Rahmen hübsch präsentiert, dazu gibt’s ein Echtheit-Zertifikat. Direkt zur ersten Aktion für den WM-Auftakt von Spielberg geht es hier.



Die Karos für die folgenden WM-Läufe werden jeweils wenige Wochen vor am Anlass freigeschaltet.





Formel-1-WM 2020

5. Juli: Grand Prix von Österreich (Red Bull Ring)

12. Juli: Grand Prix der Steiermark (Red Bull Ring)

19. Juli: Grand Prix von Ungarn (Hungaroring)

2. August: Britischer Grand Prix (Silverstone)

9. August: 70th Anniversary Grand Prix (Silverstone)

16. August: Grand Prix von Spanien (Circuit de Barcelona-Catalunya)

30. August: Grand Prix von Belgien (Circuit Spa-Francorchamps)

6. September: Grand Prix von Italien (Autodromo Nazionale di Monza)