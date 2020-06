Red Bull Racing: Filmtag in Silverstone am 25. Juni

​Am 25. Juni geht auch Red Bull Racing wieder auf die Bahn: mit dem 2020er Auto im Rahmen eines so genannten Filmtags in Silverstone. Die direkten Gegner testen mit 2018er Rennern, das ist RBR verwehrt.

Die Formel-1-Rennställe bereiten sich auf unterschiedliche Art und Weise auf den Saisonbeginn am 5. Juli in Österreich vor. Mercedes übte zwei Tage lang in Silverstone mit einem 2018er Silberpfeil. Auch Renault rückte mit einem zwei Jahre alten GP-Auto aus, auf dem Red Bull Ring, und Ferrari hat sich für 23. Juni in Mugello angemeldet, um mit dem SF71H von 2018 zu fahren.

Vor dem Hintergrund des Testverbots mit diesjährigen Autos ist der Einsatz von 2018er Fahrzeugen für ausgiebige Probefahrten zwingend. Einzige Ausnahme: der so genannte Filmtag. Bei einem Filmtag dürfen mit einem Rennwagen des laufenden Jahres nicht mehr als 100 Kilometer zurückgelegt werden. Der Wagen rollt auf Demo-Reifen von einer sehr harten Mischung, welche mit dem aktuellen Pirelli-Gummi wenig zu tun haben. Hintergrund all dieser Vorschriften: Es soll verhindert werden, dass ein Team einen Filmtag als veritablen Testtag missbraucht – so wie das früher passiert ist.

Jeder Rennstall hat zwei solcher Tage zugute. Ansonsten gibt es ausserhalb der GP-Wochenenden nur zwei Möglichkeiten, mit aktuellen Autos zu fahren – bei den beiden Wintertests auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya im Februar sowie beim Nachsaisontest auf dem Yas Marina Circuit von Abu Dhabi, im Anschluss ans WM-Finale vom Dezember.

Einen Filmtag eingezogen hat beispielsweise Racing Point (17. Juni in Silverstone), AlphaTauri fährt am 24. Juni in Imola, und Red Bull Racing-Honda rückt am 25. Juni nach Silverstone aus.

Als einziges Top-Team ist RBR die Chance verwehrt, Max Verstappen und Alex Albon mit einem zwei Jahre alten Auto testen zu lassen – denn 2018 arbeiteten die vierfachen Weltmeister noch mit Renault zusammen, seit 2019 fährt Red Bull Racing mit Honda-Power.





Formel-1-WM 2020

5. Juli: Grand Prix von Österreich (Red Bull Ring)

12. Juli: Grand Prix der Steiermark (Red Bull Ring)

19. Juli: Grand Prix von Ungarn (Hungaroring)

2. August: Britischer Grand Prix (Silverstone)

9. August: 70th Anniversary Grand Prix (Silverstone)

16. August: Grand Prix von Spanien (Circuit de Barcelona-Catalunya)

30. August: Grand Prix von Belgien (Circuit Spa-Francorchamps)

6. September: Grand Prix von Italien (Autodromo Nazionale di Monza)