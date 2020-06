Daniel Ricciardo: Die Wadenbeisser sollen nur kommen

Lando Norris, Daniel Ricciardo und Lewis Hamilton in Singapur 2019

​Daniel Ricciardo bleibe gelassen, dass er bei Renault gegen den unangenehmen Esteban Ocon antreten muss und 2021 gegen den zehn Jahre jüngeren Lando Norris. «Die jungen Wadenbeisser sollen nur kommen.»

Der 30jährige Daniel Ricciardo bekommt es weiter mit jungen Piloten zu tun: 2020 fährt er die wegen der Coronakrise verkürzte GP-Saison gegen den 23jährigen Franzosen Esteban Ocon. Der hat sich 2017 und 2018 bei Force India (heute Racing Point) an der Seite des Mexikaners Sergio Pérez als höchst unbequemer Stallgefährte erwiesen.

In der Saison 2021 wird Ricciardo als 31-Jähriger bei McLaren gegen den zehn Jahre jüngeren Lando Norris antreten müssen. Dem siebenfachen GP-Sieger Ricciardo ist das egal. Er ist sich diese Situation von Red Bull Racing gewohnt, als er neben Max Verstappen fuhr.

Der WM-Dritte von 2014 und 2016 sagt: «Die Ausgangslage ist ungefähr so wie damals gegen Max. Und mit Verstappen war es so, dass wir uns gegenseitig zu besseren Leistungen angestachelt haben. Ich schätze, so wird das auch mit Lando laufen, der bei McLaren 2019 eine starke Rookie-Saison gezeigt hat. Ich war ziemlich beeindruckt davon, dass er Carlos Sainz im Quali-Duell mit 11:10 bezwungen hat. Ich denke, wir werden auf Augenhöhe fahren. Wenn der Helm ausgezogen ist, werden wir keine Probleme haben, weil wir beide eher entspannte Typen sind.»

Ricciardo gibt zu, dass er sich des grossen Altersunterschieds zu Norris zunächst gar nicht bewusst war. Der Australier lacht: «Ich hatte nicht darauf geachtet. Bei Max waren es sieben Jahre, nun sind es zu Lando schon zehn. Ich werde wohl älter, und die jungen Kerle werden immer jünger!»



«Aber zunächst mal muss ich bei Renault gegen Ocon antreten. Auch er ist als Stallgefährte neu für mich, aber ich bin begeistert – die jungen Wadenbeisser sollen nur kommen! Ich bin selber gespannt darauf zu sehen, wie das wird. Ocon hat von allen Piloten am wenigsten Fahrpraxis, weil er im vergangenen Jahr keinen Stammplatz hatte. Es wird nicht ganz leicht sein für ihn, wieder in Schuss zu kommen.»





Formel-1-WM 2020

5. Juli: Grand Prix von Österreich (Red Bull Ring)

12. Juli: Grand Prix der Steiermark (Red Bull Ring)

19. Juli: Grand Prix von Ungarn (Hungaroring)

2. August: Britischer Grand Prix (Silverstone)

9. August: 70th Anniversary Grand Prix (Silverstone)

16. August: Grand Prix von Spanien (Circuit de Barcelona-Catalunya)

30. August: Grand Prix von Belgien (Circuit Spa-Francorchamps)

6. September: Grand Prix von Italien (Autodromo Nazionale di Monza)