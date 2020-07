WM-Auftakt: Wieder mehr Neuinfektionen in Österreich

In dieser Woche startet die F1-Saison in Österreich – unter strengen Auflagen für alle, die vor Ort sind. Die sind auch nötig, denn die Angst vor einer zweiten Covid-19-Welle steigt mit den Zahlen der Neuinfektionen.

Mehr als 100 Neuinfektionen in 24 Stunden: In Österreich stieg die Zahl der positiv auf den Sars-CoV-2-Virus getesteten Personen zuletzt wieder deutlich an. Noch seien die Ausbrüche nur regional, erklärte Gesundheitsminister Rudolf Anschober in einer Pressekonferenz am heutigen Mittwochvormittag. Auf Bundesebene sei die Situation derzeit stabil.

Die Zahlen zeigen: Ein Grossteil der neu infizierten Personen wurden in Oberösterreich gezählt, dort erhöhte sich die Zahl der Erkrankungen innerhalb von 24 Stunden um 2,48 Prozent. Landesweit wurde ein Anstieg von 0,6 Prozent ausgemacht. Aktuell sind in ganz Österreich 677 aktive Covid-19-Erkrankte gemeldet.

Das klingt an sich noch nicht so alarmierend, aber mit 114 neuen Fällen in 24 Stunden wurde nur wenige Tage vor dem Start des ersten GP-Wochenendes auf dem Red Bull Ring der höchste Covid-19-Anstieg seit Mitte April ausgemacht.

In Spielberg und Umgebung wurde in den vergangenen Tagen kein besorgniserregender Anstieg der Neuinfektionen verzeichnet, allerdings wurde ein Infektionsherd in der knapp 80 km entfernten Stadt Graz ausgemacht. Und auch in Wien gab es über Nacht 24 neue positive Tests.

Der Formel-1-Tross wird weitestgehend abgeschottet, um eine weitere Infektionsquelle zu vermeiden – und zwar an der Strecke und auch in den Unterkünften. Auch innerhalb des Fahrerlagers gelten strenge Sicherheitsauflagen und Kommunikationsregeln, die helfen sollen, das Infektionsrisiko auf ein Minimum zu halten.

Ferrari-Star Sebastian Vettel reist extra mit dem eigenen Motorhome an, um auch für die Übernachtungen auf dem Gelände zu bleiben – so wie es viele Piloten jeweils bei den Tests machen. Damit reduziert der vierfache Weltmeister das Ansteckungsrisiko weiter, denn im Fahrerlager wird es ohne Gäste und die prunkvollen Motorhomes der Teams auch sehr viel leerer werden. Die Mannschaften müssen sich mit temporären Behausungen aus Baucontainern begnügen, die für ein ungewohntes Bild im Paddock sorgen.

Die beiden WM-Läufe am 5. und 12. Juli werden ohne Zuschauer stattfinden, dennoch sind die Unterkünfte in der Region gut gebucht. Die Rede ist von 70 bis 80 Prozent Auslastung. Die Campingplätze bleiben allerdings leer.

Österreich hat am heutigen Mittwoch die Covid-19-Sicherheitsbestimmungen weiter gelockert. So fällt die Maskenpflicht in der Gastronomie, die die Mindestabstandsregeln im Bereich Sport werden wieder gestrichen und die Prostitution wieder erlaubt. Wie sich diese weiteren Lockerungen auswirken werden, könne man nur mit einigem zeitlichen Abstand beurteilen, wie Infektiologe Heinz Burgmann von der MedUni Wien gegenüber dem ORF.at betont. «Die Pandemie ist ein trägeres System, als wir geglaubt haben», warnt der Experte.

Österreich-GP 2020 im Fernsehen

Freitag, 3. Juli

2.30: Sky Sport 1 – GP Belgien 1995

3.15: Sky Sport 1 – GP Monaco 1996

4.00: Sky Sport 1 – die GP-Saison 1999

5.00: Sky Sport 1 – GP USA 2019

7.00: Sky Sport 1 – GP Österreich 2014

8.55: Sky Sport 1 – GP Österreich 2015

10.30: ORF 1 – F1 News

10.55: ORF 1 – 1. Freies Training

10.55: Sky Sport 1 – 1. Freies Training

13.45: Sky Sport 1 – Pressekonferenz Teamchefs

14.30: ORF 1 – F1 News

14.55: n-tv – 2. Freies Training

14.55: ORF 1 – 2. Freies Training

14.55: Sky Sport 1 – 2. Freies Training

20.30: Sky Sport 1 – 1. Freies Training Wiederholung

22.00: Sky Sport 1 – 2. Freies Training Wiederholung



Samstag, 4. Juli

2.15: Sky Sport 2 – 1. Freies Training Wiederholung

3.45: Sky Sport 2 – 2. Freies Training Wiederholung

7.15: Sky Sport 2 – 1. Freies Training Wiederholung

8.45: Sky Sport 1 – 2. Freies Training Wiederholung

11.20: ORF 1 – F1 News

11.55: ORF 1 – 3. Freies Training

11.55: Sky Sport 2 – 3. Freies Training

13.15: ORF 1 – 50 Jahre Grand Prix Geschichte in Spielberg

13.45: Sky Sport 2 – 3. Freies Training Wiederholung

14.00: RTL – Freies Training Highlights

14.20: ORF 1 – F1-News

14.45: RTL – Qualifying

14.45: Sky Sport 2 – Qualifying

14.50: SRF2 – Qualifying

14.55: ORF 1 – Qualifying

16.15: Sky Sport 2 – Pressekonferenz

18.00: Sky Sport 2 – Qualifying Wiederholung

23.00: Sky Sport 2 – Qualifying Wiederholung



Sonntag, 5. Juli

7.40: Sky Sport 2 – 3. Freies Training Wiederholung

8.40: Sky Sport 2 – Qualifying Wiederholung

13.05: ORF 1 – Niki Nationale, ein Leben in der Pole-Position

13.30: RTL – F1-Spezial, mit Vollgas aus der Corona-Krise

14.00: ORF 1 – F1-News

14.00: RTL – Countdown zum Rennen

14.00: Sky Sport 2 – Vorberichte

14.30: SRF2 – Vorberichte und GP Österreich

14.35: ORF 1 – Vorberichte und Rennen

15.00: RTL – GP Österreich

15.05: Sky Sport 2 – GP Österreich

16.45: Sky Sport 2 – Analysen und Interviews

16.45: RTL – Siegerehrung und Highlights

16.50: ORF 1 – Analyse

17.15: Sky Sport 2 – Pressekonferenz

18.00: Sky Sport 2 – GP Österreich Wiederholung