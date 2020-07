F1-Saisonstart im Fernsehen: Volles Programm

Mick Schumacher wird in Spielberg wieder im F2-Renner Gas geben

Der Red Bull Ring ist bereit für den historischen Saisonstart der Formel-1-WM 2020. Die Tribünen bleiben vorerst leer, dennoch kommen die GP-Fans bei beiden WM-Läufen in der Steiermark auf ihre Kosten.

Der erste Saison-Auftakt der Formel-1-Weltmeisterschaft in der Alpenrepublik sowie die Premiere eines Doppel-Grand-Prix geht einher mit dem ersten Rennen in der Geschichte der Königsklasse ohne Fans vor Ort. Keine Frage, das Fehlen der grossartigen Stimmung, für die hunderttausende Fans seit 2014 bei sechs Motorsport-Festivals am Spielberg gesorgt haben, ist nicht wettzumachen.

An Motorsport-Action mangelt es aber natürlich nicht! Die Königsklasse wird flankiert von der Formel 2, der Formel 3 und dem Porsche Supercup. Sage und schreibe zwölf Rennen werden an den Wochenenden des 5. sowie 12. Juli auf dem Red Bull Ring ausgetragen. Hinzu kommen Qualifyings und Training-Sessions in allen Klassen.

Auf dem Red Bull Ring tritt der junge Wiener Lukas Dunner zu seinen ersten Heimrennen in der Formel 3 Meisterschaft an. Insgesamt vier Mal geht es für den 18-Jährigen um Punkte. Rennen stehen samstags und sonntags auf dem Programm.

Im Porsche Supercup tauchen die rot- weiss-roten Nationalfarben gleich mehrmals auf. Das österreichische Team BWT Lechner Racing schickt zwei Autos auf den Asphalt. Ausserdem bestreiten die Steirer Philipp und Moritz Sager zwei Rennen am Spielberg.

Zudem wartet die Formel-2-Meisterschaft mit einem klingenden Namen auf: Mick Schumacher, Sohn des siebenfachen F1-Champions, geht in der zweithöchsten Formel-Klasse – ebenfalls bei vier Rennen – an den Start.

