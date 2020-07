Marko: «Verstappen wird irgendwann Weltmeister»

Red Bull-Motorsportberater Helmut Marko spricht über die Ziele mit Speerspitze Max Verstappen. Der Grazer redet auch über die Corona-bedingten Probleme bei der Saisonvorbereitung.

Diese Woche startet die Formel-1-Saison unter höchsten Sicherheitsvorkehrungen mit dem ersten von zwei Rennen auf dem Red Bull Ring in Spielberg. Die Rennen werden live übertragen, Zuschauer werden sich nicht auf dem Gelände befinden. Für die Crews und Mitarbeiter der Organisation wurde vor Ort ein ausgeklügeltes Sicherheitskonzept erstellt.

Die ganze Sportwelt blickt mit grosser Aufmerksamkeit in das steirische Aichfeld. Red Bull-Motorsportberater Helmut Marko (77) ist sowohl in die organisatorischen als auch in die sportlichen Belangen eingebunden. Zur Post-Corona-Saison sagt der Grazer: «Es ist eine aussergewöhnliche Situation und Saison. Der Druck ist bei uns gross und den haben wir uns auch auferlegt. Dank Honda haben wir kräftig aufgeholt. Wie es im Detail aussehen wird, wissen wir dann erst auf der Strecke.»

Zur Vorbereitung des niederländischen Red Bull Racing-Hoffnungsträgers Max Verstappen sagt Marko: «Die Quarantäne war in Monaco sehr streng. Er durfte nur zwei Stunden ausser Haus gehen und das auch nur in einem sehr eingeschränkten Radius. Er hatte aber seinen eigenen Physio an seiner Seite. Nach der Lockerung durfte er dann auch Radfahren und ähnliches. Er ist körperlich und mental sicherlich sehr gut beisammen.»

Zum grossen Red Bull-Ziel WM-Titel sagt der studierte Jurist Marko: «Das ist das absolute Ziel. Aber wir haben auch noch andere Fahrer im Feld, die dieses Ziel haben.» Und er stellt fest: «Max wird irgendwann Weltmeister! Schön wäre es, wenn er es in diesem Jahr schaffen könnte. Dann hätte er den Rekord als absolut jüngster Formel-1-Champion.»

Formel-1-WM 2020

5. Juli: Grand Prix von Österreich (Red Bull Ring)

12. Juli: Grand Prix der Steiermark (Red Bull Ring)

19. Juli: Grand Prix von Ungarn (Hungaroring)

2. August: Britischer Grand Prix (Silverstone)

9. August: 70th Anniversary Grand Prix (Silverstone)

16. August: Grand Prix von Spanien (Circuit de Barcelona-Catalunya)

30. August: Grand Prix von Belgien (Circuit Spa-Francorchamps)

6. September: Grand Prix von Italien (Autodromo Nazionale di Monza)

Österreich-GP 2020 im Fernsehen

Freitag, 3. Juli

2.30: Sky Sport 1 – GP Belgien 1995

3.15: Sky Sport 1 – GP Monaco 1996

4.00: Sky Sport 1 – die GP-Saison 1999

5.00: Sky Sport 1 – GP USA 2019

7.00: Sky Sport 1 – GP Österreich 2014

8.55: Sky Sport 1 – GP Österreich 2015

10.30: ORF 1 – F1 News

10.55: ORF 1 – 1. Freies Training

10.55: Sky Sport 1 – 1. Freies Training

13.45: Sky Sport 1 – Pressekonferenz Teamchefs

14.30: ORF 1 – F1 News

14.55: n-tv – 2. Freies Training

14.55: ORF 1 – 2. Freies Training

14.55: Sky Sport 1 – 2. Freies Training

20.30: Sky Sport 1 – 1. Freies Training Wiederholung

22.00: Sky Sport 1 – 2. Freies Training Wiederholung



Samstag, 4. Juli

2.15: Sky Sport 2 – 1. Freies Training Wiederholung

3.45: Sky Sport 2 – 2. Freies Training Wiederholung

7.15: Sky Sport 2 – 1. Freies Training Wiederholung

8.45: Sky Sport 1 – 2. Freies Training Wiederholung

11.20: ORF 1 – F1 News

11.55: ORF 1 – 3. Freies Training

11.55: Sky Sport 2 – 3. Freies Training

13.15: ORF 1 – 50 Jahre Grand Prix Geschichte in Spielberg

13.45: Sky Sport 2 – 3. Freies Training Wiederholung

14.00: RTL – Freies Training Highlights

14.20: ORF 1 – F1-News

14.45: RTL – Qualifying

14.45: Sky Sport 2 – Qualifying

14.50: SRF2 – Qualifying

14.55: ORF 1 – Qualifying

16.15: Sky Sport 2 – Pressekonferenz

18.00: Sky Sport 2 – Qualifying Wiederholung

23.00: Sky Sport 2 – Qualifying Wiederholung



Sonntag, 5. Juli

7.40: Sky Sport 2 – 3. Freies Training Wiederholung

8.40: Sky Sport 2 – Qualifying Wiederholung

13.05: ORF 1 – Niki Nationale, ein Leben in der Pole-Position

13.30: RTL – F1-Spezial, mit Vollgas aus der Corona-Krise

14.00: ORF 1 – F1-News

14.00: RTL – Countdown zum Rennen

14.00: Sky Sport 2 – Vorberichte

14.30: SRF2 – Vorberichte und GP Österreich

14.35: ORF 1 – Vorberichte und Rennen

15.00: RTL – GP Österreich

15.05: Sky Sport 2 – GP Österreich

16.45: Sky Sport 2 – Analysen und Interviews

16.45: RTL – Siegerehrung und Highlights

16.50: ORF 1 – Analyse

17.15: Sky Sport 2 – Pressekonferenz

18.00: Sky Sport 2 – GP Österreich Wiederholung