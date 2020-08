Lewis Hamilton (Mercedes/2.): Angst vor Reifenplatzer

​Formel-1-Champion Lewis Hamilton fährt vom zweiten Startplatz aus zum zweiten Platz. Der WM-Leader hatte grosse Probleme mit Blasen werfenden Reifen. «Wir müssen herausfinden, was da passiert ist.»

Auch an einem Tag, wenn er kein Rennen gewinnt, knackt dieser Lewis Hamilton Rekorde: Er hat beim zweiten Silverstone-GP seinen 155. Podestplatz eingefahren, das sind gleich viele wie der grosse Michael Schumacher erreicht hat. Aber daran wird Hamilton an diesem Abend nach seinem zweiten Heimrennen innerhalb von Tagen kaum denken. Er wird sich vielmehr fragen: Wie konnte Red Bull Racing mit den Reifen so viel besser haushalten als wir?

«Das war nicht unser Tag», stellte der WM-Leader nach dem zweiten Platz fest. «Wir müssen herausfinden, was da passiert ist. Mit den Reifen umzugehen, war eine immense Herausforderung. Herzliche Gratulation an Max und an Red Bull Racing, aber wenn ich mir im Parc fermé die Walzen anschaue, dann sagt das alles darüber, was heute den Ausschlag gegeben hat.»

«Ich hätte nie erwartet, dass wir solche Probleme haben würden. Aber wir kämpften mit Blasenbildung auf der Lauffläche, auch mit Reifen, die gar nicht so alt waren. Ich habe selten ein Rennen erlebt, in welchem das so schlimm war. Wieso das an unserem Wagen so markant übler ist als an anderen? Ich weiss es nicht.»

«Vielleicht hat es mit den Vorgaben von Pirelli zu tun. Nach den Reifenschäden im britischen Grand Prix haben die Vorgaben erhalten, wonach der Reifendruck nochmals erhöht wird, ich meine, wir fahren inzwischen mit regelrechten Ballons! Ich glaube nicht, dass wir je mit so hohen Drücken gefahren sind. Ich kann mir vorstellen, dass dies eine Rolle gespielt hat.»



«Aber andere fahren ja mit den gleichen Vorgaben, also liegt es an uns, das in den Griff zu bekommen. Der erste Teil des Rennens war ganz schwierig, im zweiten musste ich höllisch auf die Reifen aufpassen. Aber egal, wie sehr ich auf die Walzen aufpasste, es machte keinen Unterschied. Ich guckte mir die Reifen an, die eine Hälfte war am Ende, die andere ging noch. Ich fuhr also gewissermassen mit einem halben Reifen. Letztlich haben die Reifen gehalten, aber ich hatte Angst, dass mir der Reifen explodiert.»



Um genau zu sein, meldete sich Hamilton in Runde 37 bei seinem Renningenieur Pete Bonnington: «Der Reifen fliegt mir jetzt nicht um die Ohren, oder?»



Hamilton erkundigte sich am Funk immer wieder über seine Reifen. Zwischendurch war das Handling so besorgniserregend, dass er sagte: «Ich glaube, mit dem Auto stimmt etwas nicht.» Mit dem Mercedes war alles in Ordnung, nur mit den Reifen nicht.



Wurde bei Mercedes diskutiert, mit einem Stopp durchzufahren? Lewis: «Ja, wir haben uns darüber unterhalten, aber ich war mir nicht sicher, ob das klappen würde. Und niemand will in den schnellen Bögen von Silverstone einen Reifenplatzer an der Hinterachse.»



Der Geburtstags-GP der Formel 1 war ein spannendes Rennen und hat gezeigt: Auch die scheinbar übermächtigen Mercedes sind zu schlagen.

Grand Prix zum 70. Jubiläum in Silverstone 2020

1. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:19:44,062h

2. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +11,080 sec

3. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, +17,826

4. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +28,536

5. Alex Albon (T), Red Bull Racing, +29,289

6. Lance Stroll (CDN), Racing Point, +39,146

7. Nico Hülkenberg (D), Racing Point, +42,538

8. Esteban Ocon (F), Renault, +55,951

9. Lando Norris (GB), McLaren, +1:04,773 min

10. Daniil Kvyat (RUS), AlphaTauri, +1:05,544

11. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1:09,669

12. Sebastian Vettel (D), Ferrari, +1:10,642

13. Carlos Sainz (E), McLaren, +1:13,370

14. Daniel Ricciardo (AUS), Renault, +1:14,070

15. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo, +1 Runde

16. Romain Grosjean (F), Haas, +1 Runde

17. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo, +1 Runde

18. George Russell (GB), Williams, +1 Runde

19. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +1 Runde

20. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde